Les résultats des entreprises technologiques vont mettre à l'épreuve les marchés les plus encombrés

Selon les gestionnaires de fonds interrogés par BofA Global Research, les actions technologiques américaines constituent actuellement le marché le plus encombré, car les investisseurs s'emparent des mégapoles en pensant que la Réserve fédérale cessera bientôt de resserrer sa politique monétaire et que le secteur restera résistant en cas de ralentissement de la croissance.

Les hausses d'actions telles qu'Apple Inc, Microsoft Corp et Tesla Inc ont contribué à soutenir les indices plus larges face aux craintes de récession et à la crise bancaire du mois dernier déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

Apple et Microsoft, en hausse de 27 % et 19 % respectivement cette année, ont représenté à eux deux près de la moitié de la progression totale de l'indice S&P 500 jusqu'au mois de mars, selon S&P Dow Jones Indices. L'indice est en hausse d'environ 7,5 % depuis le début de l'année.

La poursuite de ce rebond pourrait dépendre de la capacité des entreprises à dépasser des estimations déjà très élevées pour le premier trimestre. Les bénéfices du secteur technologique devraient chuter de 14,4 %. Les sociétés de services de communication, dont Meta Platforms Inc et Alphabet Inc, devraient afficher des baisses de 12 %, selon les données de Refinitiv.

Après les fortes baisses de 2022, "c'est un groupe qui était sous-pondéré pour un certain nombre de personnes et vous voyez maintenant une partie de la dynamique décoller", a déclaré Jason Draho, responsable de l'allocation d'actifs pour les Amériques chez UBS. Les bénéfices montreront "s'il s'agit vraiment d'une valeur refuge si vous craignez la récession".

Alphabet et Microsoft devraient publier leurs résultats le 25 avril, suivis par Apple le 4 mai. Amazon, qui fait partie du secteur de la consommation discrétionnaire, devrait annoncer ses résultats le 27 avril. Les actions de Tesla ont chuté de près de 10 % après avoir manqué les estimations de résultats le 19 avril.

GRAPHIQUE : Les valeurs technologiques américaines regagnent du terrain https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/znvnbjybgvl/chart.png

Les entreprises profiteront probablement de la publication de leurs résultats au cours des prochaines semaines pour annoncer d'autres plans de licenciements, ce qui pourrait renforcer les marges avant une récession et rendre leurs actions plus attrayantes, a déclaré Robert Stimpson, co-responsable des investissements et gestionnaire de portefeuille pour Oak Associates Funds.

Alphabet a annoncé en janvier 12 000 suppressions d'emplois, suivi par Amazon en mars avec 9 000 suppressions, et d'autres qui portent le total à 27 000 licenciements au cours des derniers mois.

"La technologie a subi une forte correction l'année dernière et elle est déjà préparée à une sorte de récession, étant donné qu'elle a accepté de réduire ses effectifs et de se retrancher un peu", a déclaré M. Stimpson. "C'est un secteur qui accepte sa médecine.

M. Stimpson surpondère les valeurs technologiques et réduit son exposition à l'énergie en prévision d'une récession.

Toutefois, les signes d'amélioration de la rentabilité pourraient donner une nouvelle impulsion à la hausse, a déclaré Tom Plumb, gestionnaire de portefeuille des Plumb Funds, qui détient des positions importantes dans Nvidia Corp et Apple. Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 90 % cette année. "Nous avons payé la pénalité pour avoir conservé un certain nombre de ces actions l'année dernière", a déclaré Tom Plumb. "Sur le marché actuel, les gens pensent que la croissance est un défi et si vous pouvez l'identifier, vous serez récompensés. Toutefois, les gains pourraient s'estomper si la Fed ne réduit pas les taux d'intérêt cette année, comme cela est largement attendu. Alors que la banque centrale prévoit que les coûts d'emprunt resteront à leurs niveaux actuels jusqu'à la fin de l'année, les investisseurs envisagent des baisses de taux après l'été.

Selon Max Wasserman, gestionnaire de portefeuille senior chez Miramar Capital, des taux élevés pèseraient lourdement sur les valorisations des valeurs technologiques, qui ont grimpé en flèche depuis le début de l'année. Les valeurs de croissance sont particulièrement vulnérables aux coûts d'emprunt élevés, qui menacent d'éroder la valeur de leurs flux de trésorerie à long terme.

Apple se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 26,5, tandis que celui de Microsoft est de 27,4, contre 18 pour le S&P 500. "Vous voyez des multiples extrêmement élevés dans un contexte de hausse des taux d'intérêt parce que le marché parie sur le fait que la Fed va inverser sa politique", a-t-il déclaré. "Nous pensons qu'il s'agit d'une hypothèse erronée et que le rapport risque/récompense n'est pas en votre faveur.