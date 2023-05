Les ventes de Foxconn chutent de 12 % en avril en raison du ralentissement du marché des smartphones

Foxconn a déclaré que les revenus du mois dernier ont atteint 429,2 milliards de dollars taïwanais (14 milliards de dollars), ce qui est conforme aux attentes de l'entreprise.

Pour les produits électroniques grand public intelligents, qui comprennent les smartphones et constituent le principal moteur de l'activité de la société, le chiffre d'affaires a baissé en avril, à l'aube de la "traditionnelle saison creuse", a déclaré la société dans un communiqué, sans donner plus de détails.

L'activité du deuxième trimestre devrait diminuer en raison d'une base élevée l'année dernière et de la "période creuse saisonnière", dans un contexte de transition entre les anciens et les nouveaux produits, a indiqué l'entreprise.

Le premier semestre de l'année est traditionnellement plus lent pour les fabricants taïwanais de produits technologiques, car les principaux fournisseurs de produits électroniques, dont Apple, lancent de nouveaux produits à l'approche de la période des fêtes de fin d'année.

Les résultats d'Apple pour le trimestre clos le 1er avril ont dépassé les attentes jeudi, grâce à des ventes d'iPhone supérieures aux prévisions et à des percées en Inde et sur d'autres marchés plus récents.

Foxconn publiera ses résultats du premier trimestre le 11 mai, date à laquelle elle fera également le point sur ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

En mars, l'entreprise prévoyait un chiffre d'affaires stable pour l'ensemble de l'année, la faible demande en électronique grand public étant compensée par la croissance de l'informatique, de l'informatique dématérialisée, des réseaux et des composants.

Les actions de Foxconn ont augmenté de 5,1 % depuis le début de l'année, à la traîne de l'ensemble du marché taïwanais, qui a progressé de 10,5 %.

(1 $ = 30,6310 dollars taïwanais)