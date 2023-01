Luxshare déclare que la coopération des clients est normale après le rapport sur la réduction de la production d'Apple

Le fabricant de produits électroniques a déclaré vouloir clarifier un récent rapport d'un média taïwanais qui affirmait que Luxshare avait subi le plus gros impact de la demande d'Apple.

"Il n'y a pas de changements spéciaux ou d'impact sur les activités pertinentes de la société mentionnées dans le rapport", a déclaré Luxshare dans sa déclaration.

"Actuellement, la coopération de la société avec les clients existants se déroule normalement et l'activité progresse de manière ordonnée conformément au plan de travail."

Luxshare fabrique des câbles de connexion pour l'iPhone et le Macbook jusqu'à la fabrication des AirPods et possède également des usines capables de fabriquer des iPhones.

Selon un rapport de Nikkei Asia publié lundi et citant des fournisseurs anonymes, Apple a demandé à ses fournisseurs de fabriquer moins de composants pour ses oreillettes, ses montres et ses ordinateurs portables, car une économie mondiale morose et une inflation élevée pourraient nuire à la demande d'appareils Apple.

Un autre fournisseur, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, qui fabrique des cartes de circuits imprimés pour Apple, a déclaré jeudi, en réponse à une question sur les mêmes rapports des médias sur sa plateforme de questions-réponses pour les investisseurs, que les commandes de ses principaux clients étaient stables. Elle n'a pas nommé Apple.

Un rapport séparé du Financial Times de jeudi a déclaré qu'Apple est prêt à signer une commande avec Luxshare pour produire des modèles d'iPhone haut de gamme. Foxconn a refusé de commenter. Apple et Luxshare n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.