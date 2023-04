M. Blinken cherche à améliorer les relations avec le Viêt Nam, alors que Hanoï s'engage sur une voie étroite

Pour Hanoï, il s'agira d'un test délicat : comment montrer son ouverture aux États-Unis sans fâcher la Chine, un voisin géant qui fournit des intrants essentiels au commerce d'exportation vital du Viêt Nam, ou la Russie, un autre partenaire traditionnel.

C'est un exercice d'équilibre dans lequel le Viêt Nam excelle, mais qui devient de plus en plus complexe dans un monde qui semble se diviser en blocs opposés, avec les États-Unis et leurs alliés d'un côté, et la Chine et la Russie de l'autre.

M. Blinken arrivera à Hanoï vendredi et rencontrera les dirigeants vietnamiens samedi avant de se rendre à Tokyo pour une réunion du groupe des sept pays riches.

Il s'agira de la première visite à Hanoï d'un secrétaire d'État de l'administration Biden, qui a pris ses fonctions en 2021, bien que la vice-présidente Kamala Harris s'y soit rendue en août de la même année.

Washington espère que des progrès seront accomplis pour faire passer les relations d'un partenariat "stratégique" à un partenariat "global", comme c'est le cas depuis une dizaine d'années.

Les responsables n'ont pas précisé en quoi consisterait cette relation plus étroite. Mais Murray Hiebert, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, qui s'est rendu au Viêt Nam en février et s'est entretenu avec de hauts responsables du gouvernement, a déclaré qu'il pourrait s'agir d'une coopération militaire accrue et de livraisons d'armes américaines.

Il a toutefois fait remarquer qu'il y avait des limites étant donné la politique du Viêt Nam qui n'autorise pas les bases étrangères, les troupes étrangères ou les alliances contre d'autres pays. Hanoi a également été découragé par le prix relativement élevé des armes américaines et par la crainte que les livraisons ne soient bloquées par les parlementaires américains pour des raisons liées aux droits de l'homme.

M. Blinken donnera également le coup d'envoi de la construction d'une nouvelle ambassade américaine à Hanoï, que le principal diplomate américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, a qualifiée de "nouveau symbole étonnant" de l'engagement des États-Unis en faveur d'un "partenariat et d'une amitié durables".

L'époque de la guerre du Viêt Nam n'étant plus qu'un souvenir de plus en plus lointain, Washington considère désormais Hanoï, selon les termes de M. Kritenbrink, comme "l'un des partenaires les plus importants de l'Amérique dans la région".

ÉQUILIBRE ENTRE PEKIN ET WASHINGTON

Selon les experts, les États-Unis ont abordé la question d'un renforcement formel des liens sous l'administration Trump, mais Hanoï s'est montré réticent et a hésité face à l'escalade des tensions entre Washington et Pékin, qui pourrait mal réagir à cette initiative.

Le Viêt Nam, bien qu'alarmé par la montée en puissance de l'armée chinoise et opposé à ses revendications rivales en mer de Chine méridionale, doit tenir compte de ses liens économiques vitaux avec Pékin.

Hiebert et d'autres analystes estiment que Hanoi semble désormais disposé à renforcer ses liens avec les États-Unis, même si aucune annonce n'est attendue au cours du voyage de M. Blinken et qu'elle sera probablement reportée à un échange à un niveau plus élevé.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden et le chef du parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong se sont téléphoné, ce qui, avec la visite de M. Blinken, pourrait conduire à une rencontre entre les deux pays en juillet, à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat bilatéral officiel existant, affirment-ils.

"La visite de M. Blinken augmente les chances que les Etats-Unis et le Vietnam élèvent leur partenariat global à un niveau stratégique, car elle ouvrira la voie à une rencontre à un niveau plus élevé", a déclaré Bich Tran, chercheur associé au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.

M. Kritenbrink a déclaré que Washington s'efforçait de persuader le Viêt Nam de diversifier ses achats de défense en s'éloignant de la Russie, ce qui "serait évidemment dans l'intérêt du Viêt Nam et serait également conforme à la législation américaine".

La situation des droits de l'homme au Viêt Nam est un autre sujet sensible. Quelques jours avant la visite de M. Blinken, un tribunal de Hanoï a emprisonné pour six ans un militant politique de premier plan pour activités antiétatiques.

M. Kritenbrink s'est dit "convaincu" que M. Blinken soulèverait des questions relatives aux droits de l'homme à Hanoï.