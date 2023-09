Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. Les propos apaisants des responsables de la Réserve fédérale ont calmé une première semaine de septembre agitée pour les marchés mondiaux, aggravée par les guerres technologiques géopolitiques qui ont vu Apple pris dans le collimateur.

L'entreprise la plus précieuse du monde, dont les actions ont augmenté de plus de 36 % depuis le début de l'année, a reculé de plus de 6 % depuis mercredi, à la suite d'informations selon lesquelles la Chine aurait ordonné aux fonctionnaires du gouvernement central de ne plus utiliser d'iPhones sur leur lieu de travail.

Bien que l'étendue de l'interdiction ne soit pas encore claire, elle a effacé quelque 190 milliards de dollars de la capitalisation boursière d'Apple et a entraîné une nouvelle fois la chute des principaux indices boursiers de Wall Street jeudi.

Survenant juste au moment où Huawei, la principale entreprise de télécommunications rivale de la Chine, a lancé deux nouveaux smartphones et où la plupart des dirigeants du G20 se sont réunis en Inde pour un nouveau sommet mondial houleux, l'incident d'Apple a également troublé les actions des principaux fournisseurs d'Asie.

L'action a semblé se stabiliser dans les échanges hors séance vendredi et les analystes de Morgan Stanley ont affirmé que l'interdiction de l'iPhone en Chine n'affecterait les revenus d'Apple que d'environ 4 % au maximum.

Mais le marché a également adopté un ton légèrement plus calme pour clôturer cette semaine morose.

Même si la dernière mise à jour sur l'emploi aux États-Unis a continué à montrer un marché du travail très serré, les déclarations des principaux décideurs de la Fed ont suggéré que la campagne de resserrement de la banque centrale pourrait bien être terminée après tout.

"Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la politique était bien placée, ajoutant que la question de savoir si la politique monétaire était suffisamment restrictive pour ramener l'économie à l'équilibre restait ouverte.

Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, habituellement plus pessimiste, est allé plus loin. "Nous approchons très rapidement du moment où notre argument ne portera plus sur le niveau des taux, mais sur la durée pendant laquelle nous devrons les maintenir à ce niveau.

Lorie Logan, directrice de la Fed de Dallas, s'est rangée du côté des faucons. "Il reste du travail à faire", a-t-elle déclaré.

Le résultat est que le marché des taux s'est un peu calmé - avec les chances d'une autre hausse de la Fed dans le cycle retombant en dessous de 50 % malgré la lecture rouge des demandes d'allocations chômage.

Cela a permis aux rendements du Trésor < US10YT+RR> de reculer également, aidés par le vacillement du marché boursier et un prix du pétrole en baisse.

Après avoir enregistré six gains quotidiens consécutifs pour atteindre son plus haut niveau en six mois, l'indice du dollar a également marqué un temps d'arrêt.

Mais le billet vert a continué à grimper face au yuan chinois, qui a atteint un nouveau plus bas de près de 16 ans vendredi, après les données commerciales chinoises moroses de cette semaine, la crise immobilière en cours, un son inquiétant du secteur des services et un nouvel assouplissement du crédit pour les prêts hypothécaires et les prêts.

Le rapport sur l'inflation du mois d'août en Chine doit être publié samedi, alors que l'on espère que le pays sortira d'un bref flirt avec la déflation des prix.

La journée de vendredi a été perturbée par des conditions météorologiques alarmantes à Hong Kong. La bourse a interrompu les transactions sur les marchés des valeurs mobilières et des produits dérivés en raison d'une alerte à la pluie noire. Événements à surveiller vendredi : * La Réserve fédérale publie les comptes financiers trimestriels des États-Unis, les ventes en gros et les stocks de juillet ; le rapport sur l'emploi d'août au Canada * Le vice-président de la Réserve fédérale pour la supervision, Michael Barr, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, prennent la parole * Les dirigeants se réunissent pour le sommet du G20 à New Delhi * Les résultats des entreprises américaines : Kroger