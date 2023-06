MORNING BID EUROPE-Nervy markets back on central bank watch

Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir :

Les marchés s'attendent de plus en plus à ce que la Réserve fédérale interrompe ses hausses de taux la semaine prochaine et, au milieu d'un black-out sur les orateurs de la Fed, se concentreront fortement sur les données économiques dans les jours à venir.

Mardi, la banque centrale australienne a légèrement surpris les marchés en relevant ses taux, déjouant ainsi les pronostics d'un statu quo et faisant grimper le dollar australien.

En ce qui concerne les perspectives des taux américains, l'outil FedWatch du CME montre que la probabilité que la Fed ne bouge pas lors de la réunion des 13 et 14 juin est désormais de 82 %. Une semaine plus tôt, elle était de 36 %.

Il n'y a pas eu de drame pour la BCE, la présidente Christine Lagarde ayant renforcé lundi les attentes de nouvelles hausses de taux en réaffirmant qu'il était trop tôt pour parler d'un pic de l'inflation de base malgré des "signes de modération". La BCE doit également se réunir la semaine prochaine.

Ailleurs en Asie, les valeurs immobilières chinoises cotées à Hong Kong ont bondi sur l'espoir que Pékin mette en place des mesures de soutien bientôt pour soutenir le secteur en difficulté. Cela a permis à l'indice MSCI Asia ex-Japan de se redresser au cours d'une session qui s'est déroulée sans incident.

Le dollar est resté en retrait après le ralentissement inattendu de l'activité du secteur des services aux États-Unis, ce qui a ouvert la voie à une séance européenne mitigée.

Pendant ce temps, les régulateurs américains ont poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao lundi pour avoir prétendument exploité un "réseau de tromperie", exerçant une pression supplémentaire sur le plus grand échange de cryptomonnaies au monde et envoyant le bitcoin à un plus bas de trois mois.

Le bitcoin a perdu 5 % lundi et se situait au-dessus de 25 000 dans les heures asiatiques.

Les actions d'Apple pourraient s'élancer vers un nouveau record après que la société a dévoilé un casque de réalité augmentée appelé Vision Pro, préparant une bataille contre Meta Platform qui domine le marché.

"C'est le premier produit Apple que vous regardez à travers, et non pas devant", a déclaré le PDG d'Apple, Tim Cook.

À Hollywood, le syndicat des acteurs a voté en faveur d'une grève en cas d'échec des négociations contractuelles, ce qui accroît la pression sur les grands studios de cinéma et de télévision déjà aux prises avec un arrêt de travail des scénaristes.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Événements économiques : Rapport sur l'inflation aux Pays-Bas, commandes industrielles en Allemagne pour avril, PMI tous secteurs au Royaume-Uni, ventes au détail dans la zone euro.