MORNING BID - Se préparer à l'action de la banque centrale

13 décembre - Danilo Masoni vous propose un aperçu de la journée à venir.

Après s'être rapidement remis de la frayeur d'Omicron, les marchés boursiers semblent prêts à entamer une semaine chargée pour les banques centrales.

Avec quelques signaux hawkish attendus, les marchés pourraient connaître un accès de volatilité dans les derniers jours de 2021, même si certains changements de politique, notamment de la part de la Réserve fédérale américaine, ont été bien préparés à l'avance, laissant les investisseurs quelque peu préparés.

Les contrats à terme sur les actions européennes sont en hausse après les gains enregistrés en Asie, et les contrats à terme sur les actions américaines pointent également vers le nord après que le S&P 500 ait enregistré vendredi son 67e record de clôture de l'année et que les investisseurs aient commencé à surveiller qu'Apple devienne la première entreprise de 3 000 milliards de dollars.

Mais il ne s'agit pas seulement de la politique américaine cette semaine. Des hausses de taux d'intérêt sont prévues pour un grand nombre de banques centrales de marchés émergents, de la Russie au Mexique, sans oublier la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre.

Ainsi, si les surprises liées à l'inflation n'ont pas mis un terme à la hausse des actions - les entreprises ayant pu répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs et les marges des sociétés ayant atteint des niveaux record - elles ont accéléré le rythme des hausses de taux dans le monde.

Il y a eu 59 hausses de taux sur les marchés investissables depuis le début de l'année, soit une augmentation nette cumulée de 2 570 points de base, selon les données des banques centrales recueillies par la société de services financiers Black Cuillin.

En outre, aux États-Unis, les démocrates modérés s'inquiètent de plus en plus des retombées politiques des prix élevés et font pression pour un resserrement plus agressif de la politique, selon le Financial Times.

Reflétant les paris sur des hausses de taux précoces en 2022 après que l'inflation américaine ait atteint son niveau le plus élevé depuis 1982, les rendements du Trésor américain à 10 ans se sont rapprochés du seuil psychologique de 1,5 %.

Ailleurs, la livre était prête à être battue après que le Premier ministre Johnson a mis en garde contre le "raz-de-marée" de l'Omicron, tandis que les prix du pétrole ont prolongé leur hausse, ce qui suggère que la variante ne suscite guère d'inquiétude.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés lundi :

* La start-up chinoise d'intelligence artificielle SenseTime Group a reporté son introduction en bourse à Hong Kong pour un montant de 767 millions de dollars après avoir été placée sur une liste noire d'investissements américains.

* Credit Suisse a annoncé une vaste refonte de son conseil d'administration, la banque suisse cherchant à tourner la page d'une année épouvantable où elle a été frappée par une série de controverses et de pertes.

* Le géant australien de la biopharmacie CSL a confirmé qu'il était en pourparlers pour acheter le fabricant suisse de médicaments Vifor Pharma dans le cadre d'une transaction dont la valeur serait estimée par les médias à environ 10 milliards de dollars australiens.

* Indice des prix de gros en Allemagne

* Rapport de stabilité financière de la BOE 1700 GMT

* Le président français Macron participe au sommet des quatre pays de Visegrad : Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie.

* La ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland et le gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem tiennent une conférence de presse sur le cadre de politique monétaire à 5 ans.