Marketmind : Chaque photo de l'histoire de Tesla

Si le premier vrai jour de bourse mondial de 2023 propose un indice sur la façon dont les 12 mois suivants se dérouleront, attachez votre ceinture.

L'ambiance plutôt optimiste qui régnait en Asie et en Europe a été anéantie dans les heures qui ont suivi aux États-Unis, alors qu'un nouvel effondrement des actions de Tesla Inc. a entraîné les technologies à la baisse, a aigri l'appétit pour le risque et a provoqué des flux défensifs vers les bons du Trésor et le dollar.

La volatilité des actions, des obligations et des devises a également augmenté, et la clôture négative de Wall street donnera probablement le ton à l'ouverture de l'Asie mercredi. Les investisseurs en technologie, en particulier, devraient se préparer.

Tesla a plongé de 15 % mardi après avoir manqué les estimations de Wall street concernant les livraisons trimestrielles, et la société a perdu près de 75 % de sa capitalisation boursière en à peine plus d'un an. Le fabricant d'iPhone Apple Inc a atteint son plus bas niveau depuis juin 2021 et sa capitalisation boursière est passée sous les 2 000 milliards de dollars.

L'indice technologique Hang Seng de Hong Kong a démarré l'année avec une hausse spectaculaire de 2,5 % mardi et l'indice technologique MSCI Asia a progressé trois jours de suite, sa meilleure performance depuis un mois.

Mais tout cela semble prêt à s'inverser mercredi.

La hausse des taux d'intérêt a été la faux qui a coupé la technologie au niveau des genoux l'année dernière, alors que la Réserve fédérale américaine s'est lancée dans le cycle de resserrement le plus agressif depuis 40 ans. Le cycle touche peut-être à sa fin, mais la Fed peut encore surprendre à la hausse cette année.

Les ouvertures d'emploi de mercredi et les salaires non agricoles de vendredi donneront le pouls le plus récent du marché du travail américain. Des chiffres solides, y compris la croissance des salaires, pourraient faire remonter les attentes pour la réunion de politique monétaire du mois prochain de 25 à 50 points de base.

Avant cela, la Fed publie mercredi le procès-verbal de sa réunion de politique générale des 13 et 14 décembre.

Les conditions financières mondiales - sur les marchés développés et émergents - se sont resserrées depuis lors, selon Goldman Sachs. Son indice des conditions financières américaines a augmenté de quelque 40 points de base, principalement en raison de la hausse des taux longs et de la baisse des actions.

Pour que les haussiers mondiaux des technologies et des actions obtiennent une quelconque traction, l'assouplissement des conditions financières et les attentes de relèvement des taux des banques centrales devront d'abord s'installer.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Inde : indice PMI des services S&P Global (décembre)

- Procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed américaine

- Offres d'emploi "JOLTS" aux États-Unis (novembre)