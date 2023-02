Marketmind : Panne de communication

La Fed, la BCE et la BoE ont parlé, et le message du marché est le suivant : Nous vous entendons, mais nous ne vous croyons pas.

Toutes les trois ont augmenté les taux d'intérêt comme prévu cette semaine, ont déclaré qu'elles agiront à nouveau lors des prochaines réunions, et avec des degrés variables d'orientation et de conviction, ont déclaré qu'elles étaient prêtes à resserrer encore davantage si les conditions d'inflation le justifiaient.

Mais les investisseurs ne sont pas dupes. Les actions de Wall street et du monde entier ont bondi, les rendements obligataires s'effondrent, et les économistes et les marchés à terme des taux revoient à la baisse les prévisions de hausse des banques centrales.

Contrairement à ce que visent sûrement les décideurs, les conditions financières s'assouplissent. Regardez comment le rendement des obligations allemandes à 10 ans a réagi jeudi à la conférence de presse de la présidente de la BCE, Mme Lagarde : une baisse de 20 points de base, l'une des plus fortes baisses depuis le lancement de l'euro en 1999.

Selon Goldman Sachs, les conditions financières américaines sont les plus souples depuis août et se sont assouplies de 150 points de base depuis la mi-octobre. Et ce, malgré les 225 points de base de hausse des taux depuis septembre.

La chute du dollar et la baisse des rendements du Trésor ont contribué à assouplir les conditions financières dans la plupart des pays émergents d'Asie ces dernières semaines. L'appétit pour le risque reste ferme dans la région, même si une pause dans le rallye des actions pourrait être nécessaire.

L'indice MSCI Asia ex-Japan n'a qu'à progresser d'environ 0,7 % vendredi - ce qui n'est pas un défi insurmontable compte tenu du dernier rebond de Wall street - pour enregistrer sa sixième hausse hebdomadaire consécutive.

Cela marquerait 12 hausses sur les 14 dernières semaines, tandis que l'indice MSCI World n'a connu qu'une seule journée de baisse sur les 10 dernières. Des parcours remarquables.

(Indice technologique Hang Seng

Surveillez les mouvements hors normes des valeurs technologiques asiatiques vendredi, suite à la hausse de 23 % des actions de Meta Platforms Inc. Apple, Amazon et Alphabet, la société mère de Google, ont également publié leurs résultats après la clôture de la bourse américaine.

Sur le front des données économiques, un lot de rapports PMI donnera le dernier aperçu de la santé de plusieurs économies clés en Asie, dont la Chine et l'Inde, tandis que les chiffres des ventes au détail de décembre de Hong Kong et Singapour seront également publiés.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- Chine Caixin services PMI (janvier)

- Inde S&P Global Services PMI (janvier)

- Emplois non agricoles aux États-Unis (janvier)