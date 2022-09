Micron prévoit un revenu inférieur aux estimations pour le premier trimestre en raison de la dégradation de la demande

Jeudi, le fabricant de puces mémoire Micron Technology a prévu des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall street, car la demande de ses principaux marchés finaux, notamment les PC et les smartphones, s'est détériorée dans un contexte de craintes croissantes d'un ralentissement économique.

Les actions de la société basée à Boise, Idaho, qui ont grossièrement chuté de 45% depuis le début de l'année en raison des craintes d'un nouveau ralentissement de la demande de semi-conducteurs, ont chuté de 2,4% dans les échanges prolongés.

À la suite de ses résultats pour le troisième trimestre clos le 2 juin, Micron a tiré la sonnette d'alarme pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs : elle a indiqué un ralentissement de la demande et signalé une offre excédentaire de puces mémoire.

Depuis lors, la situation n'a fait qu'empirer, la faiblesse s'infiltrant de l'électronique grand public vers les marchés finaux tels que les centres de données et le cloud. Le ralentissement économique mondial causé par une inflation galopante, des taux d'intérêt en hausse, des tensions géopolitiques et le blocage de COVID-19 en Chine a conduit les entreprises et les consommateurs à réduire leurs dépenses.

La demande galopante a entraîné une accumulation des stocks, ce qui a contraint les entreprises à faire baisser le prix des puces. Le cabinet d'études TrendForce prévoit une baisse de 13 à 18 % des prix des puces DRAM, qui représentent plus de 70 % des revenus de Micron, tout en prévoyant également une baisse de 15 à 20 % des prix des mémoires NAND pour les trois derniers mois de 2022.

La société prévoit que le revenu ajusté du trimestre en cours sera de 4,25 milliards de dollars, plus ou moins 250 millions de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à des revenus de 5,62 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le revenu ajusté pour le trimestre terminé le 1er septembre était de 6,64 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à des revenus de 6,68 milliards de dollars. (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru et Jane Lanhee Lee ; édition de Krishna Chandra Eluri)