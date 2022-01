Netflix perd plus de 20% à Wall Street, après des prévisions décevantes

New York (awp/afp) - L'action Netflix a ouvert en forte baisse de plus de 20% vendredi à la Bourse de New York, au lendemain de la publication de prévisions de croissance de la plateforme historiquement basses.

Vers 15H20 GMT, le titre abandonnait 24,79% à 382,28 dollars.

Le service de vidéo en ligne par abonnement table sur un gain net de 2,5 millions d'abonnés au premier trimestre, ce qui constituerait la progression la plus modeste pour les trois premiers mois de l'année depuis 2010.

La plateforme a beau avoir gagné près de 55 millions d'abonnés en deux ans, soit depuis le début de la pandémie, et rester en croissance, les investisseurs ne l'ont pas moins durement sanctionnée vendredi.

Netflix a indiqué jeudi que "la croissance des nouveaux abonnés (n'avait) pas retrouvé les niveaux d'avant la pandémie", un phénomène que la plateforme explique par "plusieurs facteurs", notamment la résurgence de la pandémie de coronavirus.

Lors de la présentation vidéo des résultats, les dirigeants de l'entreprise ont minimisé l'impact de l'émergence de la concurrence sur la croissance du portefeuille d'abonnés.

Pour autant, selon le cabinet Parrot Analytics, la part de Netflix sur le marché des services vidéo en ligne à contenu propre dans le monde est passée de 55% à 45% en deux ans, sous l'effet de la montée en puissance de HBO Max, Disney+ et Apple TV+.

Pour Robert Cantwell, de la société d'investissement Upholdings, le titre Netflix "tend à être volatil après une hausse de prix". Le service a ainsi annoncé, la semaine dernière, qu'il relevait ses tarifs aux Etats-Unis.

A 15,50 dollars par mois pour l'offre standard, Netflix propose désormais un prix plus élevé que tous ses grands concurrents du streaming aux Etats-Unis.

afp/rp