Nokia, Ericsson s'effondrent alors que les luttes pour les brevets affectent les marges.

Alors que le chiffre d'affaires des deux entreprises a dépassé les attentes grâce au déploiement de la 5G, les retards dans le paiement des redevances ont fait que leur bénéfice principal a manqué les attentes des analystes.

Les actions d'Ericsson se sont effondrées de 12 % et ont été les moins performantes du STOXX 600, tandis que les actions de Nokia ont chuté de près de 5 % pour être parmi les plus mauvaises.

Comme les premières étapes du déploiement de grands projets comme la 5G ont tendance à avoir des marges plus faibles, les sociétés de télécommunications dépendent de leur activité à forte marge de redevances de brevets pour stimuler leurs bénéfices. Des entreprises telles qu'Ericsson facturent 2,50 à 5 dollars pour chaque combiné 5G qu'elles vendent et subissent des pressions lors de la négociation de nouveaux contrats.

Le revenu trimestriel des redevances d'Ericsson a chuté de 1,1 milliard de couronnes suédoises (98,24 millions de dollars) alors que l'entreprise se battait contre des sociétés telles qu'Apple au sujet des brevets. Les revenus des brevets de Nokia ont diminué de 62 millions d'euros (60,67 millions de dollars), principalement en raison d'un différend avec Oppo et Vivo.

La marge brute de Nokia est passée de 40,7 % à 40,1 %, un peu mieux que celle d'Ericsson, qui est passée de 44 % à 41,4 %.

"Nous sommes très confiants dans notre portefeuille de brevets et nous ne sommes pas pressés de conclure un accord ... nous allons faire en sorte d'obtenir un bon accord mutuellement bénéfique", a déclaré Carl Mellander, directeur financier d'Ericsson, dans une interview.

Toutefois, lorsqu'un accord est conclu, toutes les redevances en attente sont payées en une seule fois.

Si les entreprises continuent de bénéficier de la hausse des dépenses en équipements 5G, elles ont toutes deux mis en garde contre un refroidissement de leur principal marché, l'Amérique du Nord.

"Le marché nord-américain a connu une croissance très rapide cette année et il est prudent de s'attendre à une certaine forme de normalisation du marché", a déclaré Pekka Lundmark, directeur général de Nokia, dans une interview.

"Mais il est trop tôt pour donner des estimations détaillées car les opérateurs n'ont pas encore annoncé leurs plans d'investissement pour l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Les entreprises s'attendent à ce que d'autres pays, comme l'Inde, soient un moteur important de la croissance en 2023.

Les sociétés indiennes Bharti Airtel et Reliance Jio ont lancé des services 5G dans le deuxième pays le plus peuplé du monde au début du mois et ont choisi Nokia et Ericsson comme fournisseurs d'équipements.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le déclin des marchés à marge élevée comme les États-Unis et la croissance des marchés à faible marge comme l'Inde augmenteraient les pressions sur les marges en 2023.

Les deux entreprises ont essayé de réduire leurs coûts en dépensant dans la recherche, dans un contexte de pénurie de puces et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre Russie-Ukraine et à la pénurie de puces.

Elles prévoient de quitter la Russie d'ici la fin de l'année.

Outre les défis généraux, Ericsson a également dû faire face à des enquêtes sur la corruption en Irak et à l'ire des investisseurs sur la divulgation inappropriée.

L'entreprise fait l'objet d'une enquête du département américain de la Justice (DOJ) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour sa conduite passée en Irak. Elle a déclaré qu'elle s'engageait avec les deux agences et que le résultat ne pouvait pas encore être évalué.

(1 $ = 11,1970 couronnes suédoises)

(1 $ = 1,0219 euros)