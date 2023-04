Nvidia atteint son plus haut niveau depuis un an après la capitulation de l'analyste de HSBC

Le responsable de la recherche technologique de HSBC, Frank Lee, était le seul des 48 analystes couvrant Nvdia à avoir une note négative sur le fabricant de puces, selon les données de Refinitiv.

Le rallye de 91 % de Nvidia jusqu'à présent en 2023 en fait l'action la plus performante du S&P 500 en temps utile. L'action de la société de la Silicon Valley a rebondi d'environ 150 % depuis son plus bas niveau d'octobre.

(Graphique : Nvidia rebondit grâce à l'optimisme à l'égard de l'IA,

Les investisseurs ont parié sur le fait que Nvidia deviendrait un fournisseur de puces dominant dans la vague émergente de l'intelligence artificielle, alors même que l'industrie mondiale des semi-conducteurs subit une baisse des ventes due aux inquiétudes concernant l'économie.

"Nous jetons l'éponge sur notre précédente réduction et passons Nvidia à l'achat. Nous étions trop concentrés sur le ralentissement des centres de données, mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est son pouvoir de fixation des prix sur les puces d'intelligence artificielle", a écrit M. Lee dans une note à l'intention des clients.

Nvidia a atteint 281,10 dollars mardi, son plus haut niveau depuis mars 2022. Il était en dernier lieu à 279,23 $, soit un gain de 3,4 % pour la session.

Lee a relevé son objectif de prix à 355 dollars, contre 175 dollars. En comparaison, l'objectif de prix médian est de 298,50 $.

Près de 11 milliards de dollars d'actions Nvidia avaient été échangés à la mi-journée mardi, ce qui en fait le titre le plus échangé de Wall street pour la séance, selon Refinitiv.

Le 22 février, Nvidia a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux analystes de Wall street, le PDG Jensen Huang ayant déclaré aux analystes que l'utilisation de ses puces pour alimenter des services d'intelligence artificielle comme les chatbots avait "explosé."

Avec une capitalisation boursière de 687 milliards de dollars, Nvidia est devenue la cinquième entreprise la plus précieuse de Wall street, talonnant seulement Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon, et devançant Tesla d'environ 100 milliards de dollars.

Les actions de Nvidia restent en baisse d'environ 17 % par rapport à leur niveau record de novembre 2021.