L'Union européenne a ouvert lundi des enquêtes sur Alphabet, Apple et Meta pour violation potentielle d'une nouvelle loi historique destinée à empêcher les grandes entreprises technologiques d'avoir un avantage déloyal sur leurs concurrents.

L'année dernière, Bruxelles a désigné six entreprises comme "gardiennes" en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), ce qui signifie qu'elles sont suffisamment grandes et puissantes pour justifier une réglementation supplémentaire : Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et ByteDance, propriétaire de TikTok. Ils ont eu six mois, jusqu'au 7 mars, pour se conformer à ces règles, qui visent à ouvrir les plateformes technologiques populaires couramment utilisées et à offrir un plus grand choix aux utilisateurs.

Les infractions sont passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. La Commission européenne espère clore les enquêtes dans un délai d'un an.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux domaines d'enquête :

ANTI-STEERING :

Deux des cinq enquêtes portent sur les systèmes de paiement d'Alphabet et d'Apple, et plus particulièrement sur le comportement "anti-steering".

Chaque fois que vous effectuez un achat in-app sur un iPhone ou un appareil Android - comme commander un plat à livrer ou passer à la version premium de Strava - Apple ou Alphabet prélèvent généralement une partie des frais.

Pour contourner ce problème, les développeurs d'applications "orientent" parfois les consommateurs vers leurs propres sites web, en les encourageant à les payer directement afin d'éviter les frais supplémentaires imposés par les grandes entreprises technologiques.

Apple a déjà été accusée d'avoir eu un comportement anti-dirigeant. Au début du mois, l'Union européenne a infligé au géant de la technologie une amende de 2 milliards de dollars pour avoir empêché les utilisateurs de services de diffusion de musique en continu d'accéder à des réductions et à des promotions en dehors de son propre écosystème de paiement. La décision de Bruxelles a été saluée par Spotify, qui a accusé Apple d'empêcher ses rivaux de partager des avantages avec leurs abonnés.

Au-delà du streaming musical, l'Union européenne cherche désormais à savoir si Apple et Google ont empêché un nombre encore plus important de consommateurs d'accéder à des offres échappant à leur contrôle.

L'AUTORÉFÉRENCEMENT :

Dans le commerce de détail, les supermarchés vendent parfois des produits moins chers de leur propre marque dans les rayons, à côté de produits plus chers.

La situation se complique avec les places de marché en ligne, où des entreprises technologiques ont été accusées d'exposer leurs propres produits de manière plus visible que ceux de leurs rivaux, ce qui leur confère un avantage concurrentiel déloyal.

Une autre des cinq enquêtes de l'UE porte sur la question de savoir si Google donne la priorité à ses propres services, tels que Google Hotels ou Google Flights, lorsque les utilisateurs saisissent des requêtes dans son moteur de recherche, ce qui pourrait limiter l'activité de ses rivaux, tels que Booking.com ou Skyscanner.

Lundi, l'UE a déclaré qu'elle cherchait également à savoir si Amazon privilégiait ses propres produits dans sa boutique en ligne par rapport à ceux de ses rivaux, mais elle n'a pas ouvert d'enquête.

QUELS SONT LES AUTRES SUJETS D'ENQUÊTE DE L'UE ?

Dans le cadre du DMA, Apple était censée permettre aux utilisateurs de désinstaller facilement des logiciels et de modifier les paramètres par défaut, tels que le navigateur web ou le moteur de recherche de leur choix.

L'UE a déclaré qu'elle craignait que la société n'ait pas rendu ce choix aussi facile qu'il aurait dû l'être pour les utilisateurs et qu'elle allait enquêter à ce sujet.

La loi exige également que les plateformes "gardiennes" obtiennent le consentement explicite des utilisateurs lorsqu'elles ont l'intention de combiner les données d'une personne sur différentes plateformes, comme c'est le cas pour les plateformes Facebook et Instagram de Meta.

Pour tenter de se conformer à ces règles, Meta a mis en place une politique de "paiement ou de suivi", en vertu de laquelle les consommateurs qui ne consentent pas à ce que leurs données soient collectées et combinées de la sorte devront payer 9,99 euros (10,82 dollars) pour obtenir des versions sans publicité des applications. Suite à des questions sur la légalité de l'abonnement, Meta a déclaré la semaine dernière qu'elle pourrait réduire le tarif à 5,99 euros.

Lundi, l'Union européenne a déclaré que ce choix binaire ne constituait pas une véritable alternative pour les utilisateurs et qu'elle allait ouvrir une enquête.

QU'ONT DIT LES ENTREPRISES ? Google, qui a apporté d'importantes modifications à ses services avant la date limite, a déclaré qu'il défendrait son approche dans les mois à venir. Apple a déclaré qu'elle était convaincue que son plan était conforme au DMA.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise s'efforçait de se conformer aux orientations de la loi.

"Les abonnements comme alternative à la publicité sont un modèle commercial bien établi dans de nombreuses industries, et nous avons conçu Subscription for No Ads pour répondre à plusieurs obligations réglementaires qui se chevauchent, y compris la DMA", a déclaré Meta.

(1 $ = 0,9233 euros)