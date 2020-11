Presse: Apple suspend son commerce avec un sous-traitant taïwanais

San Francisco (awp/afp) - Le géant de la technologie Apple a suspendu lundi toute activité commerciale avec Pegatron, un important sous-traitant taïwanais de sa production d'iPhone, en raison de violations du droit du travail d'étudiants et de tentatives de les dissimuler, a rapporté l'agence de presse Bloomberg.

"Pegatron a dissimulé à tort des étudiants ouvriers dans leur programme et falsifié des documents pour masquer des violations de notre Code de conduite", y compris en produisant de fausses autorisations de travail de nuit ou d'heures supplémentaires, selon Bloomberg citant un communiqué d'Apple.

Interrogée par l'AFP, la société Pegatron, cotée à Taipei, a admis dans un courriel que certains étudiants ouvriers dans des usines des villes de Shanghai et Kunshan, dans le sud-est de la Chine, avaient été contraints de travailler dans des conditions non conformes aux conditions prévues par Apple.

Le travail d'étudiants est autorisé mais strictement encadré, précise Apple, qui ajoute qu'aucune preuve d'un travail forcé n'a été découverte lors de son enquête menée il y a quelques semaines.

"Des individus au sein de Pegatron, responsables de ces violations, ont fait des efforts extraordinaires pour échapper à nos mécanismes de contrôle", ajoute Apple, selon Bloomberg.

Pegatron a admis auprès de l'AFP que "certains étudiants ont été reconnus comme travaillant de nuit, faisant des heures supplémentaires et occupant des postes sans rapport avec leur spécialité, ni conformes aux normes et réglementations locales".

"Dès la découverte de ces activités non conformes, nous avons aussitôt retiré les étudiants travailleurs des chaînes de production et avons travaillé avec notre client et des experts tiers pour prendre des dispositions appropriées afin qu'ils retournent chez eux ou à l'école avec une compensation appropriée ainsi que tout le soutien et les soins nécessaires", a également déclaré Pegatron.

L'entreprise taïwanaise est un important maillon dans la production de l'iPhone et contribue à fournir des pièces du dernier modèle d'Apple, l'iPhone 12.

Pegatron a précisé qu'elle avait lancé un audit externe pour renforcer les conditions de travail en son sein et ordonné à la direction de réévaluer son code de conduite. Mais des analystes affirment que Pegatron pourrait perdre une partie de ses relations commerciales avec Apple au profit de fabricants rivaux à la suite de ces révélations.

