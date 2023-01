Prise cinq : Boucle d'or et les trois ours

Mais l'histoire que racontent trois des plus grandes banques centrales du monde, qui doivent tenir leur première réunion de politique générale de 2023, n'est pas celle d'un scénario "Boucles d'or" de ralentissement léger de la croissance et de détente progressive de l'inflation.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Dhara Ranasinghe et Naomi Rovnik à Londres et Ira Iosebashvili et Lewis Krauskopf à New York.

1/LA FED VA-T-ELLE PLIER ?

La Réserve fédérale va-t-elle atténuer sa rhétorique belliqueuse face au refroidissement de l'inflation ou rester sur ses positions ? Les investisseurs s'attendent généralement à une augmentation de 25 points de base des taux lors de la réunion du 1er février et à ce que les taux n'atteignent pas 5 %.

Les responsables de la Fed ont toutefois indiqué qu'ils s'attendaient à ce que le taux directeur plafonne à 5,00-5,25 % cette année.

Quels que soient les signaux envoyés par la Fed, ils pourraient jouer un rôle important dans la détermination de la longévité de la hausse enregistrée jusqu'à présent cette année. Les baissiers du dollar, quant à eux, surveilleront les penchants dovish qui pourraient accélérer davantage la baisse du billet vert.

La devise a dégringolé de près de 11 % depuis qu'elle a atteint des sommets multidécennaux en septembre dernier.

2/ RETOUR DE LA PAUSE

Les marchés chinois sont de retour après la semaine de vacances du Nouvel An lunaire et chercheront à reprendre là où ils s'étaient arrêtés - à un pic de cinq mois pour les valeurs vedettes du continent.

L'humeur devrait rester haussière après que des officiels aient déclaré que les décès dus au COVID ont baissé d'environ 80 % par rapport au pic du début du mois, ce qui va à l'encontre des craintes que la ruée vers les voyages du Nouvel An ne déclenche une nouvelle vague d'infections.

Certains experts suggèrent même que la recrudescence des cas après que le gouvernement ait brusquement inversé sa politique de zéro COVID le mois dernier a entraîné une immunité collective hyper rapide.

L'impact de la Grande Réouverture de la Chine pourrait se manifester dans les indices PMI mardi prochain, avec un retour à l'expansion du secteur des services. Le secteur manufacturier est probablement toujours en contraction, mais cela a beaucoup à voir avec le calendrier des vacances du Nouvel An, et le mois prochain devrait voir un fort rebond.

3/ A VOUS DE JOUER, BCE

La BCE se réunit jeudi et il est largement prévu qu'elle relève ses taux de 50 points de base pour les porter à 2,5 %. Les marchés s'intéressent surtout à ce qui va se passer ensuite et ce n'est pas clair.

Les faucons de la politique monétaire sont déjà en train de faire pression pour que la même chose se produise en mars. Après tout, l'inflation est bien au-dessus de l'objectif de 2 %, comme le montreront probablement les données préliminaires de janvier publiées mercredi.

Les contrats à terme prévoient un resserrement supplémentaire de 100 points de base d'ici juillet. Amundi estime que les taux de la BCE pourraient atteindre 4 %.

Mais les colombes se font de plus en plus entendre. Oui, l'inflation est élevée mais elle n'a pas atteint des sommets, disent-elles. Il faut donc faire preuve de prudence avant de s'engager préalablement à des hausses de taux au-delà de février.

Les marchés, fouettés par les opinions divergentes, attendront de la BCE qu'elle parle d'une seule voix. C'est du moins ce que l'on espère.

4/L'ÉQUIPE "A

Les trois "A" -- Apple, Amazon et Alphabet - trois des quatre premières sociétés américaines en valeur boursière - publient tous leurs résultats jeudi.

Plus de 100 sociétés du S&P 500 livrent leurs résultats alors que la saison des bénéfices bat son plein.

Microsoft, la quatrième des mégacapitales américaines, a déjà publié ses résultats. Son activité "cloud" a atteint les objectifs de Wall street, mais elle a livré des prévisions peu réjouissantes qui n'ont guère réjoui le secteur technologique au sens large.

Les entreprises technologiques sont généralement sous pression pour croître tout en réduisant les coûts en prévision d'une éventuelle récession. Les bénéfices du S&P 500 devraient avoir chuté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, selon les données Refinitiv IBES de mardi.

5/LA FIN POURRAIT ÊTRE PROCHE

La Banque d'Angleterre, la première des grandes banques centrales à devenir faucon, devrait procéder à sa dixième hausse de taux depuis décembre 2021.

Les marchés monétaires prévoient que la BoE augmentera ses taux de 0,5 point de pourcentage pour les porter à 4 %. L'inflation globale s'est modérée en décembre pour atteindre 10,5 %, mais elle est toujours plus de cinq fois supérieure à l'objectif officiel de la Banque.

Les analystes de la Deutsche Bank estiment qu'il s'agira de la dernière hausse "énergique" de la BoE. Les données récentes ont montré une forte contraction de l'activité commerciale au Royaume-Uni et des ventes au détail peu reluisantes à Noël.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent maintenant à ce que la BoE s'arrête à 4,25 %. Mais beaucoup d'entre eux ont cité la rigidité de l'inflation de base, qui exclut les coûts de l'alimentation et de l'énergie, comme la principale raison pour laquelle ils pourraient se tromper.

