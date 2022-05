Taiwan abaisse ses prévisions de croissance du PIB pour 2022, touchée par la COVID et l'inflation

Cette révision à la baisse intervient alors même que l'office des statistiques a relevé ses prévisions de croissance des exportations pour cette année, avec une demande toujours forte pour les produits technologiques de l'île, soutenue par la 5G, les véhicules électriques et l'informatique haut de gamme.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter de 3,91 % cette année, a déclaré la Direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques, en baisse par rapport à la croissance de 4,42 % prévue en février.

Ce sera un rythme plus lent que celui de 6,45 % enregistré pour 2021, qui était le taux le plus rapide en plus d'une décennie depuis une croissance de 10,25 % en 2010.

La direction a déclaré que la flambée des infections COVID-19 et l'inflation provoquée par la guerre en Ukraine affectaient les consommateurs, même si la demande de semi-conducteurs, principal pilier de l'économie taïwanaise, restait forte.

Elle a déclaré que la consommation intérieure sera "fortement" affectée par le pic des cas, entraînant une révision à la baisse de 0,5-0,7% de la croissance cette année.

Elle voit maintenant les exportations augmenter de 14,62 % cette année, contre 9,69 % prévus précédemment.

Les exportations taïwanaises sont un indicateur de la demande des géants mondiaux de la technologie tels qu'Apple Inc. L'île est en effet un important producteur de semi-conducteurs, dont la pénurie mondiale a ébranlé des entreprises telles que les constructeurs automobiles et stimulé les bénéfices des sociétés taïwanaises.

Au premier trimestre, le PIB a augmenté d'un taux révisé de 3,14 % par rapport à l'année précédente, soit une légère hausse par rapport à la lecture préliminaire de 3,06 %, ajoute l'agence.

Un autre risque est le ralentissement de l'économie de la Chine, premier partenaire commercial de Taïwan, où des mesures strictes pour contrôler les épidémies de COVID ont entraîné le verrouillage prolongé du centre économique de Shanghai et des restrictions de mouvement dans de nombreuses villes, dont Pékin.

Le bureau des statistiques a déclaré que les blocages en Chine et leur impact sur les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale font partie des incertitudes pour la croissance économique de Taiwan cette année.

En avril, les commandes à l'exportation de Taiwan ont chuté pour la première fois en plus de deux ans, subissant un coup plus important que prévu en raison des mesures anti-virus strictes de la Chine et des perturbations plus larges de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le bureau a également revu à la hausse ses perspectives d'inflation pour cette année, à 2,67 % contre une prévision précédente de 1,93 %.

La banque centrale de Taiwan s'oriente toujours vers un resserrement de la politique monétaire, a déclaré son gouverneur Yang Chin-long au début du mois. Lors d'une action surprise en mars, la banque centrale a augmenté son taux d'intérêt de référence, et ce, de manière beaucoup plus importante que ce que certains attendaient.