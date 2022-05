Tesla retiré de l'indice ESG S&P 500, suscitant la colère de Musk

Ce va-et-vient souligne le débat de plus en plus large sur les paramètres utilisés pour juger de la performance des entreprises sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), un domaine d'investissement en pleine expansion.

D'autres facteurs ont contribué aux changements, entrés en vigueur le 2 mai, notamment l'absence de publication par Tesla de détails relatifs à sa stratégie de réduction des émissions de carbone ou à ses codes de conduite des affaires, a déclaré Margaret Dorn, responsable des indices ESG pour l'Amérique du Nord chez S&P Dow Jones Indices, dans une interview.

Même si Tesla contribue à réduire les émissions avec ses voitures électriques, a déclaré Mme Dorn, ses autres problèmes et le manque de divulgations par rapport aux pairs de l'industrie devraient susciter des inquiétudes chez les investisseurs qui cherchent à juger l'entreprise selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

"Vous ne pouvez pas simplement prendre la déclaration de mission d'une entreprise pour argent comptant, vous devez examiner ses pratiques à travers toutes ces dimensions clés", a-t-elle déclaré.

Les représentants de Tesla n'ont pas immédiatement répondu aux questions. Mais après les modifications de l'indice, le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté mercredi sur https://twitter.com/elonmusk/status/1526958110023245829 qu'"Exxon est classée parmi les dix meilleures entreprises au monde pour l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) par le S&P 500, alors que Tesla n'a pas fait la liste ! L'ESG est une escroquerie. Il a été instrumentalisé par de faux guerriers de la justice sociale".

Interrogé sur le tweet, un représentant du fournisseur d'indices a déclaré que Musk faisait peut-être référence à une liste publiée sur un blog de l'entreprise https://www.indexologyblog.com/2022/05/17/the-rebalancing-act-of-the-sp-500-esg-index des dix plus grands constituants par capitalisation boursière de l'indice S&P 500 ESG après le retrait de Tesla et d'autres. La liste n'est "pas un classement des meilleures entreprises par score ESG", a précisé le représentant.

Exxon représente désormais 1,443 % du poids de l'indice. Apple Inc était la plus importante avec 9,657 %.

DES PRÉOCCUPATIONS CROISSANTES

Les investisseurs préoccupés par des questions telles que la diversité et le changement climatique ont versé des milliards de dollars dans des fonds utilisant les critères ESG pour sélectionner les actions, suscitant un débat sur l'efficacité de ces fonds à promouvoir le changement ou s'ils poussent trop les entreprises sur des questions qui devraient être réglées par la politique gouvernementale.

S&P Dow Jones Indices est détenu majoritairement par S&P Global Inc.

Le retrait de Tesla faisait partie d'un groupe de changements apportés à l'indice S&P 500 ESG depuis le 22 avril, selon une annonce. Parmi les ajouts à l'indice au même moment figurait Twitter Inc, la plateforme de médias sociaux que Musk a sous contrat d'achat.

M. Dorn et d'autres n'ont pas immédiatement décrit les raisons pour lesquelles Twitter a été ajouté.

L'année dernière, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête de sécurité officielle sur le système d'aide à la conduite Autopilot de Tesla Inc après une série d'accidents impliquant des modèles Tesla et des véhicules d'urgence.

En février, une agence de l'État de Californie a poursuivi Tesla à la suite d'allégations de travailleurs noirs selon lesquelles l'entreprise tolérait la discrimination raciale dans une usine d'assemblage, s'ajoutant ainsi aux allégations formulées dans plusieurs autres poursuites.

L'année dernière, une proposition d'actionnaire demandant à Tesla de divulguer des données détaillées sur ses efforts en matière de diversité et d'inclusion a obtenu un soutien majoritaire.