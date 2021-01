USA: le nombre de séries en baisse en 2020, une première

NEW YORK (awp/afp) - Le nombre de séries qui ont diffusé ou mis en ligne de nouveaux épisodes aux Etats-Unis en 2020 a baissé par rapport à l'année précédente, une première depuis que cet indicateur est publié annuellement.

L'an passé, quelque 493 programmes de fiction à épisodes ont été proposés à la télévision traditionnelle ou sur des plateformes en ligne, soit un repli de 7% sur un an, a indiqué vendredi à l'AFP FX Research, filiale du groupe Disney.

Le total avait atteint un record en 2019, à 532, soit deux fois et demi l'offre disponible seulement dix ans plus tôt (211).

Avec les arrivées des nouvelles plateformes Disney+, Apple TV+, HBO Max ou Peacock entre novembre 2019 et juillet 2020, une nuée de nouvelles séries a pourtant envahi les écrans ces derniers mois.

Mais la pandémie de coronavirus a paralysé Hollywood par intermittence depuis le printemps 2020, perturbant les tournages depuis.

FX Research ne donne pas d'élément d'analyse quant aux raisons de ce repli, le premier depuis que le groupe publie ces chiffres annuellement, en 2009.

Il ne donne plus, non plus, le détail des canaux de diffusion.

Ces dernières années, les chiffres montraient que si le nombre de séries proposées par les plateformes en ligne explosait, celles diffusées sur le câble américain étaient moins nombreuses, de même que sur les grandes chaînes nationales, dans une moindre mesure.

tu/rle