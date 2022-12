Un groupe d'experts indien recommande une loi sur la concurrence numérique pour contrôler les grandes entreprises technologiques.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a eu des relations tendues avec de nombreuses grandes entreprises technologiques, et New Delhi a renforcé la réglementation d'entreprises telles que Facebook, YouTube et Twitter.

Google d'Alphabet Inc. et Apple ont par le passé fait l'objet d'un examen minutieux de la part du chien de garde de la concurrence du pays, la Competition Commission of India (CCI), en raison d'abus présumés du marché des applications.

"Le Comité recommande que le gouvernement envisage et introduise une loi sur la concurrence numérique pour garantir un écosystème numérique équitable, transparent et contestable, ce qui sera une aubaine non seulement pour notre pays et son économie naissante de start-up, mais aussi pour le monde entier", a déclaré le panel dans un rapport soumis à la chambre basse du parlement indien.

Le panel a recommandé l'identification des principaux acteurs technologiques en tant qu'intermédiaires numériques d'importance systémique pour contrer le monopole et a averti qu'ils "ne doivent pas favoriser leurs propres offres par rapport aux offres de leurs concurrents" lorsqu'ils agissent en tant que médiateurs sur les marchés d'approvisionnement et de vente.

En Inde, Amazon et son rival Flipkart sont confrontés à des accusations de pratiques anticoncurrentielles, telles que la promotion de vendeurs préférés sur les sites Web et la priorité donnée aux annonces de certains vendeurs.

Depuis des années, des entreprises comme Facebook (META.O), Twitter et Google (GOOGL.O) s'inquiètent des nombreuses réglementations proposées par l'Inde pour le secteur technologique, les entreprises se plaignant de charges de conformité excessives. Ces plaintes ont parfois tendu les relations entre New Delhi et Washington.

Amazon, Google, Meta, Twitter et Apple n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une unité spécialisée dans les marchés numériques devrait être créée au sein de l'organisme de surveillance de la concurrence, a déclaré le panel, ajoutant que le comportement concurrentiel des grandes entreprises technologiques doit être surveillé à l'avance et non après que les marchés soient monopolisés.