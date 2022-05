Wall Bourse termine en baisse alors que Cisco et Apple sombrent

Les actions de Cisco ont chuté de 13,7 % après que le fabricant d'équipements de réseau a abaissé ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2022, en raison de son retrait de Russie et des pénuries de composants liées aux blocages COVID-19 en Chine.

Apple et le fabricant de puces Broadcom ont reculé de 2,5 % et de 4,3 %, respectivement, et ont pesé sur le S&P 500.

"La réalité est que l'inflation est en pleine expansion et que les taux d'intérêt augmentent", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis, dans le Minnesota. "Tant que le taux d'inflation ne commencera pas à ralentir, nous aurons une volatilité accrue et, à notre avis, cela se poursuivra pendant la majeure partie des mois d'été."

Twitter a grimpé de 1,2 % après que Bloomberg a rapporté que les dirigeants de l'entreprise ont dit au personnel que l'accord de 44 milliards de dollars d'Elon Musk se déroulait comme prévu et qu'ils ne renégocieraient pas le prix.

L'indice S&P des biens de consommation de base a chuté de 2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre, les entreprises de vente au détail devant faire face à la hausse des prix qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs américains.

Kohl's Corp est devenu le dernier détaillant à subir le contrecoup d'une inflation élevée depuis quatre décennies, la chaîne de grands magasins ayant réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année entière.

Ses actions ont toutefois rebondi de plus de 4 % après avoir chuté de 11 % lors de la séance précédente en raison des résultats lamentables de Target Corp.

Le S&P 500 est en baisse d'environ 18 % par rapport à sa clôture record du 3 janvier, les investisseurs s'adaptant à la forte inflation, à l'incertitude géopolitique découlant de la guerre en Ukraine et au resserrement des conditions financières avec la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

Une clôture de 20% ou plus en dessous de son record de janvier confirmerait que le S&P 500 est dans un marché baissier depuis qu'il a atteint ce sommet, selon une définition largement utilisée.

Les stratèges de Goldman Sachs ont prédit une probabilité de 35 % que l'économie américaine entre en récession au cours des deux prochaines années, tandis que le Wells Fargo Investment Institute prévoit une légère récession américaine à la fin de 2022 et au début de 2023.

Le S&P 500 a baissé de 0,58 % pour terminer la séance à 3 900,79 points.

Le Nasdaq a baissé de 0,26 % à 11 388,50 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,75 % à 31 253,13 points.

Le panorama de jeudi fait suite à une chute de plus de 4 % du S&P 500 mercredi, la pire perte en une journée de l'indice de référence depuis juin 2020.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de peur de Wall Bourse, est tombé à 29,5 points jeudi, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 12 mai plus tôt dans la session.

Canada Goose Holdings Inc a bondi de près de 10 % après avoir annoncé des bénéfices annuels optimistes, encouragés par une forte demande pour ses parkas et ses vestes de luxe.

Le volume sur les bourses américaines était de 12,7 milliards d'actions, par rapport à une moyenne de 13,4 milliards sur les 20 derniers jours de bourse.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,15 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,31 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a affiché 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 43 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 12 nouveaux sommets et 326 nouveaux bas.