Wall Bourse termine en ordre dispersé, Tesla chute

Les inquiétudes concernant l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt ont ébranlé le marché boursier américain cette année. Les signaux de danger émis par Walmart Inc et d'autres détaillants cette semaine ont ajouté aux craintes concernant l'économie.

La Bourse a ouvert plus fort vendredi matin avant de devenir fortement négative et d'ajouter aux pertes profondes subies plus tôt dans la semaine.

Le S&P 500 a clôturé en baisse d'environ 18 % par rapport à son record de clôture du 3 janvier. Une clôture en baisse de 20 % par rapport à ce niveau record confirmerait qu'il se trouve dans un marché baissier depuis qu'il a atteint ce sommet, selon une définition courante. Ce serait le deuxième marché baissier du S&P 500 depuis le selloff mondial de 2020 causé par la pandémie de coronavirus.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu près de 29 % par rapport à sa clôture record de novembre 2021.

Graphique : Marchés baissiers du S&P 500 -

Pesant lourdement sur le S&P 500, Tesla a dégringolé après que le directeur général Elon Musk ait dénoncé comme "totalement fausses" les affirmations d'un reportage selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement une hôtesse de l'air dans un jet privé en 2016.

D'autres valeurs mégacap ont également chuté, Apple, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Microsoft et Nvidia perdant du terrain.

Les actions de Deere & Co ont chuté après que le fabricant d'équipements lourds a affiché des revenus trimestriels décevants.

Les récentes prévisions décevantes des grands détaillants Walmart, Kohl's Corp et Target Inc ont ébranlé le sentiment du marché, ajoutant aux preuves que la hausse des prix a commencé à nuire au pouvoir d'achat des consommateurs américains.

Vendredi, Ross Stores a plongé après que le détaillant de vêtements à prix réduit a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2022, tandis que le propriétaire de la marque Vans, VF Corp, a progressé grâce à de solides perspectives de revenus pour 2023.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont prêts pour leur septième semaine consécutive de pertes, leur plus longue série de pertes depuis la fin de la bulle Internet en 2001.

Le Dow est en passe de connaître sa huitième baisse hebdomadaire consécutive, la plus longue depuis 1932, pendant la Grande Dépression.

Les traders tablent sur des hausses de taux de 50 points de base par la banque centrale américaine en juin et juillet.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 0,72 point, soit 0,02%, pour terminer à 3 901,51 points, tandis que le Nasdaq Compositeles pertes de 33,12 points, soit 0,29%, à 11 355,38. Le Dow Jones Industrial Averager a perdu 9,81 points, soit 0,03%, pour atteindre 31 262,94.

L'expiration des contrats d'options mensuelles vendredi était susceptible d'augmenter les volumes d'échange et pourrait également ajouter à la volatilité, surtout vers la fin de la session.

Environ deux tiers des actions du S&P 500 sont en baisse de 20 % ou plus par rapport à leur sommet de 52 semaines.