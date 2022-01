Wall St Week Ahead - Les bénéfices vont mettre à l'épreuve les valeurs de croissance après un début d'année difficile

Un début d'année 2022 difficile pour les valeurs technologiques et de croissance américaines fait monter les enchères pour les prochains rapports sur les résultats, les investisseurs cherchant des raisons de garder confiance dans les actions tout en se préparant à des hausses des taux d'intérêt américains.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500, qui représente près de 29 % du poids de l'indice élargi, est en baisse de 5,5 % depuis le début de l'année, notamment en raison des fortes baisses des actions de poids lourds comme Microsoft et Nvidia, qui ont toutes deux perdu environ 9 %. L'indice général S&P 500 a reculé de 2,7 %.

Les haussiers de la technologie espèrent qu'une forte saison de bénéfices pourra atténuer une partie de la douleur, que beaucoup attribuent à la hausse des rendements du Trésor et aux attentes que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire et augmente les taux de manière agressive pour lutter contre l'inflation.

Au fur et à mesure que la Réserve fédérale augmentera les taux à court terme, les investisseurs garderont un œil sur la hausse des rendements du Trésor américain à plus long terme. Des rendements plus élevés escomptent plus fortement la valeur des bénéfices futurs, ce qui peut exercer une pression particulière sur les valeurs de croissance.

"Compte tenu de la performance récente de ces valeurs technologiques, les bénéfices vont-ils les sauver ?", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital. "Au cours du mois prochain, il sera intéressant de voir comment certains de ces noms technologiques réagiront à leurs chiffres ...".

La saison des résultats du quatrième trimestre passe à la vitesse supérieure la semaine prochaine, et les bénéfices globaux du S&P 500 devraient augmenter de 23,1 %, selon Refinitiv IBES. Les bénéfices du secteur technologique devraient augmenter de 15,6 %, les autres groupes ayant davantage profité du rebond de l'économie après le blocage de la pandémie en 2020.

Les sociétés de l'indice de croissance S&P 500, qui regorge de valeurs technologiques, devraient augmenter leurs bénéfices de 16 %, contre une hausse de 26 % pour l'indice valeur S&P 500, plus fortement pondéré en banques, en industries et autres sociétés économiquement sensibles, selon le Credit Suisse.

La hausse des taux d'intérêt pourrait peser sur les valorisations tendues des valeurs technologiques, de sorte que les entreprises doivent fournir des chiffres impressionnants dans les semaines à venir, a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners.

"Pour que le cours (de l'action) augmente, même dans un contexte de hausse des taux et de baisse des multiples, il faut que la demande pour le produit se manifeste", a-t-elle déclaré.

Le secteur des technologies se négocie à environ 27 fois les bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, soit près de son plus haut niveau en 18 ans, contre 21 fois pour l'ensemble du S&P 500, selon Refinitiv Datstream.

Netflix, dont les actions ont chuté de plus de 14 % en début d'année, publie jeudi les premiers résultats du groupe très surveillé des grandes sociétés de croissance "FAANG". Les investisseurs surveilleront les plans du géant du streaming pour générer du contenu et ses perspectives en matière d'abonnés.

S'ils peuvent surprendre à la hausse le nombre d'abonnés, je pense que cela sera excellent pour le cours de l'action, a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Asset Management, qui détient des actions Netflix.

Parmi les valeurs technologiques et de croissance qui ont souffert en janvier, citons Adobe et Salesforce.com, toutes deux en baisse d'environ 9 %, et DocuSign, qui a chuté d'environ 15 %.

L'ETF ARK Innovation, qui est rempli de valeurs de croissance et qui était le fonds d'actions américaines le plus performant suivi par Morningstar en 2020, a perdu plus de 16 % depuis le début de l'année.

Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu que les rendements du Trésor augmenteront encore beaucoup, ou que les investisseurs devraient fuir les actions technologiques lorsque la Fed augmentera les taux.

Les analystes de Goldman Sachs prévoient que le rendement du Trésor à 10 ans atteindra 2 % d'ici la fin de l'année, "ce qui ne laisse entrevoir qu'un mouvement supplémentaire modeste des rendements à long terme", tandis que "la probabilité d'un ralentissement de la croissance économique en 2022 est un argument en faveur des valeurs de croissance."

Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans s'est établi à 1,76 % vendredi, après avoir dépassé 1,8 % en début de semaine.

Une étude de l'institut d'investissement Wells Fargo a, quant à elle, révélé que le secteur technologique s'est apprécié en moyenne de 48,1 % au cours de cinq périodes de hausse des taux d'intérêt depuis les années 1990.

L'institut Wells Fargo a une note favorable sur le secteur des technologies, ainsi que sur les services de communication, les industries et les finances.

"Tout cela est très récent et les gens se sont presque persuadés que le secteur des technologies était sensible aux taux, a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial à l'institut Wells Fargo. (Reportage de Lewis Krauskopf ; édition d'Ira Iosebashvili et David Gregorio)