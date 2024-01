(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Apple en baisse suite à l'abaissement de la note de Barclays

* Les valeurs cryptographiques bondissent, le bitcoin dépassant les 45 000 dollars

* Boeing perd du terrain après que Goldman ait retiré le titre de sa "liste de conviction".

* Les indices sont en baisse : Dow 0,19%, S&P 0,73%, Nasdaq 1,49%.

Le 2 janvier (Reuters) - Les actions américaines ont reculé en ce premier jour de l'année 2024, l'action Apple ayant chuté à la suite d'une dégradation de sa note par un courtier et les rendements du Trésor ayant grimpé après que les investisseurs eurent tempéré les attentes concernant les baisses de taux d'intérêt cette année.

Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des gains mensuels, trimestriels et annuels vendredi, les traders ayant évalué les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année. Le S&P 500 a terminé la semaine dernière à moins de 1 % du record de clôture atteint le 3 janvier 2022.

Cependant, les actions ont été mises sous pression mardi lorsque le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, la référence pour les coûts d'emprunt mondiaux, a dépassé 4,0000 % pour atteindre un sommet de deux semaines, avant de redescendre à 3,9388 %.

Les grandes capitalisations boursières, dont Nvidia et Microsoft, ont perdu respectivement 3,5 % et 1,7 %. Apple a chuté de 3,3 % après que Barclays a rétrogradé le géant de la technologie à "sous-pondérer", citant une demande plus faible pour l'iPhone.

"C'est le premier jour après un parcours extraordinaire. Quand on pense à ce qui s'est passé depuis les creux d'octobre jusqu'à aujourd'hui, je m'attends à ce que les trois premiers mois de l'année soient difficiles et cette semaine en est un exemple, avec des gens qui prennent leurs bénéfices et réalignent leurs portefeuilles", a déclaré Phil Blancato, PDG de Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Les taux d'intérêt seront au cœur des préoccupations en ces premiers jours de l'année.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines, à 14,23 points.

À 9:45 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 70,22 points, soit 0,19%, à 37 619,32, le S&P 500 était en baisse de 34,90 points, soit 0,73%, à 4 734,93, et le Nasdaq Composite était en baisse de 224,07 points, soit 1,49%, à 14 787,29.

Les valeurs de la santé ont surpassé les 10 autres secteurs du S&P 500, avec une hausse de 1 %, tandis que les technologies de l'information ont mené les baisses avec une chute de 2,5 %.

Après l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et la stabilisation des taux d'intérêt qui ont alimenté les actions américaines en 2023, d'autres données sur l'inflation et les élections présidentielles à venir mettront à l'épreuve les nouveaux gains du marché.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les chiffres mensuels de la masse salariale privée et non agricole ainsi que les données du secteur des services sont au programme de la semaine. Mardi, la lecture finale de l'activité manufacturière américaine pour le mois de décembre par le S&P Global est ressortie à 47,9, contre des estimations antérieures de 48,2.

Les acteurs du marché attendent également le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed, prévu pour mercredi, afin de déterminer le calendrier d'éventuelles baisses de taux.

Alors que l'on s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux lors de sa réunion de janvier, les traders estiment à près de 70 % le risque d'une réduction de 25 points de base en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les entreprises liées aux crypto-monnaies ont progressé, le bitcoin ayant dépassé les 45 000 dollars pour la première fois depuis avril 2022, grâce à l'optimisme suscité par l'éventuelle approbation de fonds de bitcoins au comptant négociés en bourse.

Marathon Digital Holdings et MicroStrategy ont bondi de 8,9 % et 13 %.

Boeing a perdu 1,4 % après que Goldman Sachs a retiré l'entreprise aérospatiale de sa "liste de conviction".

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 1,81 contre 1 sur le NYSE et de 1,61 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 15 nouveaux plus bas.