Wall St glisse alors que de solides données sur l'emploi soutiennent les paris sur la hausse des taux.

Les indices boursiers américains ont chuté vendredi alors qu'un solide rapport sur l'emploi a conforté l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale poursuivrait sa politique agressive de resserrement de la politique afin de refroidir une inflation élevée depuis des décennies, les actions d'Apple et de Tesla ayant le plus pesé.

Dix des 11 principaux secteurs du S&P ont baissé, la consommation discrétionnaire perdant 2,5 % et la technologie 2,2 %. Le secteur de l'énergie a fait figure d'exception avec un gain de 1,2 %.

Le rapport du département du travail, très surveillé, a montré que la masse salariale non agricole a augmenté de 390 000 emplois le mois dernier et que les salaires ont augmenté, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6 % - autant de signes d'un marché du travail tendu.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la masse salariale non agricole augmenterait de 325 000 emplois.

"C'est un classique 'bonne nouvelle est mauvaise nouvelle'. Il semble que l'inflation des salaires ait ralenti, vous voyez une force généralisée sur le marché du travail et cela nous ramène à notre thème qui est que nous ne verrons pas de récession dans les 12 prochains mois", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

"La mauvaise nouvelle est que depuis la semaine dernière, les marchés se sont redressés sur un espoir de pause de la Fed en septembre, et maintenant le marché dit 'oh, parce que c'est un rapport si fort, les hausses de taux de septembre sont à nouveau sur la table'."

Les marchés monétaires évaluent pleinement les hausses de taux de 50 points de base de la Fed en juin et juillet.

La volatilité s'est emparée de la Bourse au cours des dernières semaines, les investisseurs se demandant si les marchés ont touché un fond, avec en toile de fond certains commentaires bellicistes des responsables de la Fed et des données suggérant que l'inflation pourrait avoir atteint un pic.

Depuis le début de l'année, le Dow, indice de référence, a perdu 9,3 %, le S&P 500 13,6 % et le Nasdaq 23,1 %, les valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt étant les plus touchées.

À 12 h 44 HE, le Dow Jones Industrial Average a perdu 293,56 points, soit 0,88 %, à 32 954,72, le S&P 500 a perdu 62,66 points, soit 1,50 %, à 4 114,16 et le Nasdaq Composite a perdu 291,01 points, soit 2,36 %, à 12 025,88.

Apple Inc a glissé de 3,6 %, touché par un commentaire baissier d'un courtier et un rapport selon lequel les pays et les législateurs de l'UE étaient prêts à se mettre d'accord sur un port de charge commun pour les téléphones portables, les tablettes et les casques d'écoute le 7 juin, une proposition qui a été vivement critiquée par le fabricant de l'iPhone.

Tesla Inc a chuté de 8,1 % après que le PDG Elon Musk, dans un courriel aux cadres vu par Reuters, a déclaré qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie et qu'il devait supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques.

Pendant ce temps, après la fermeture des marchés, FTSE Russell annoncera une liste anticipée des membres de ses indices dans le cadre de sa reconstitution annuelle afin de s'assurer qu'ils reflètent les changements dans le marché plus large.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse dans un rapport de 3,5 à 1 sur le NYSE et dans un rapport d'environ 2,1 à 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 30 nouveaux sommets et 112 nouveaux bas. (Reportage de Sruthi Shankar, Medha Singh, Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru, Sinead Carew à New York ; édition par Shounak Dasgupta, Aditya Soni et Maju Samuel)