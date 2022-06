Wall St termine avec des valeurs de croissance, mais les craintes d'inflation persistent

Les actions américaines ont terminé une séance agitée en légère hausse lundi, aidées par les gains d'Amazon.com et d'autres méga-capitalisations de croissance, tandis que les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et les taux d'intérêt ont maintenu le marché sous contrôle.

Les actions d'Amazon.com Inc ont augmenté de 2 % et ont été le plus grand positif pour le S&P 500 et le Nasdaq après que le détaillant en ligne ait divisé ses actions 20 pour 1.

Les actions d'Apple Inc ont grimpé de 0,5 %. Lors de sa conférence annuelle des développeurs de logiciels, le géant de la technologie a notamment annoncé qu'il allait intégrer plus profondément ses logiciels dans les systèmes de conduite de base des voitures.

Parmi les secteurs, la consommation discrétionnaire et les services de communication ont enregistré les gains les plus importants de la journée.

Mais les investisseurs restent concentrés sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Un rapport sur l'indice des prix à la consommation américain vendredi devrait montrer une inflation encore élevée, et les rendements du Trésor américain ont augmenté lundi.

Un solide rapport sur l'emploi vendredi a réduit les espoirs d'une pause dans le plan agressif de resserrement des politiques de la Réserve fédérale pour combattre l'inflation.

"Cela fait un moment qu'il y a une tendance à la baisse sur les marchés", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management à Chicago.

Le rapport sur l'emploi est la preuve que "l'économie est toujours en bonne forme", a-t-il déclaré. Mais "avec une inflation assez élevée et des prix des matières premières qui continuent d'augmenter et d'atteindre de nouveaux sommets historiques, peut-être que ce pic d'inflation est encore dans un futur éthéré."

L'assouplissement des mesures réglementaires en Chine et les signes dans certaines régions de Chine d'un retour à une activité plus normale après la plus grande épidémie de COVID-19 du pays en deux ans ont contribué à améliorer le sentiment.

Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 16,08 points, soit 0,05 %, pour atteindre 32 915,78, le S&P 500 a gagné 12,89 points, soit 0,31 %, pour atteindre 4 121,43 et le Nasdaq Composite a ajouté 48,64 points, soit 0,4 %, pour atteindre 12 061,37.

Les actions de Twitter Inc ont glissé de 1,5 % après que le milliardaire Elon Musk a déclaré qu'il pourrait renoncer à son offre de rachat si la société de médias sociaux ne fournit pas de données sur les spams et les faux comptes.

Les actions de sociétés chinoises cotées aux États-Unis se sont redressées après un rapport selon lequel les régulateurs chinois concluent les enquêtes sur le géant du transport par taxi Didi Global Inc et deux autres sociétés. L'ETF KraneShares CSI China Internet a bondi de 4,7 % et Didi Global a gagné 24,3 %.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,29 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,01 contre 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux sommets et 129 nouveaux bas.

Le volume sur les bourses américaines a été de 10,64 milliards d'actions, contre une moyenne de 12,75 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse. (Reportage de Caroline Valetkevitch à New York ; reportages supplémentaires de Medha Singh, Susan Mathew et Devik Jain à Bengaluru et Tom Westbrook à Singapour ; édition de Maju Samuel et Matthew Lewis)