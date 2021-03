Wall Street ouvre dans le calme à la veille de la Fed

PARIS (Reuters) - Le Dow Jones et le S&P-500 évoluent proche de l'équilibre mardi en début de séance en attendant les annonces de la Réserve fédérale, qui rendra mercredi le verdict d'une réunion monétaire de deux jours, tandis que le Nasdaq avance grâce aux valeurs technologiques sur fond de repli des rendements obligataires.

Quelques minutes après l'ouverture des échanges, l'indice Dow Jones perd 53,43 points, soit 0,16%, à 32.900,03 points. Le Standard & Poor's 500 progresse de 0,2% à 3.976,81 points, un niveau record.

Le Nasdaq Composite prend pour sa part 0,43% à 0,43 points.

La Fed devrait observer le statu quo mercredi mais pourrait modifier ses prévisions sur l'économie et apporter des indications sur la hausse des rendements obligataires et des anticipations d'inflation, toujours au centre des préoccupations des investisseurs.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans recule de plus d'un point de base à 1,5934% après une envolée la semaine dernière qui l'a porté au plus haut de plus d'un an.

Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft et Apple, qui ont souffert récemment du mouvement de rotation sectorielle défavorable aux valeurs de croissance sur fond de hausse de taux, regagnent entre 0,98% et 1,72%.

Le marché n'a pas réagi à l'annonce d'un recul plus marqué que prévu des ventes au détail en février, ni à la baisse inattendue, de 2,2%, de la production industrielle le mois dernier

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)