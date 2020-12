Wall Street ouvre en hausse dans l'attente d'un plan de soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, portée par l'espoir d'un accord au Congrès sur le plan de soutien budgétaire et les avancées sur les vaccins contre le coronavirus.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 133,61 points, soit 0,45%, à 29.995,16 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,69% à 3.672,77 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,71% à 12.528,1 points.

Les investisseurs continuent d'attendre et d'espérer des mesures de relance face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 300.000 morts aux Etats-Unis.

Après le vaccin de Pfizer et BioNTech, qui a commencé à être administré à des patients, celui développé par Moderna semble bien parti pour obtenir cette semaine le feu vert des autorités américaines à son déploiement, les équipes de la Food and Drug Administration (FDA) n'ayant relevé aucun nouveau motif d'inquiétude dans les données mises à leur disposition.

Sur le front macroéconomique, la production manufacturière a augmenté plus que prévu en novembre, enregistrant une progression de 0,8%, contre +0,3% pour le consensus après +1,1% en octobre.

Les investisseurs ont appris plus tôt que la production industrielle chinoise avait enregistré le mois dernier sa huitième hausse consécutive et la plus importante en 20 mois avec une progression de 7%.

Du côté des valeurs, Apple gagne 3,78% et prend la tête du Dow Jones en réaction à une information de presse selon laquelle le géant américain compte augmenter de 30% la production d'iPhone au premier semestre 2021 grâce à la demande pour les téléphones compatibles 5G.

