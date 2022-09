Wall street se rapproche d'une troisième perte trimestrielle consécutive

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

Le S&P 500 connaît son pire mois de septembre, la plus longue série de baisses trimestrielles depuis la Grande Récession.

Nike s'effondre après un avertissement sur les marges

Indices en baisse : Dow 0,73 %, S&P 0,40 %, Nasdaq 0,18 %.

NEW YORK, 30 septembre (Reuters) - Wall street a terminé vendredi la plus forte baisse de l'indice S&P 500 en septembre depuis la crise financière mondiale, clôturant ainsi un trimestre tumultueux marqué par une inflation historiquement élevée, des taux d'intérêt en hausse et des craintes de récession.

Les trois principaux indices étaient dans le rouge, après avoir fluctué pendant une grande partie de la séance.

Le S&P et le Dow étaient en passe de marquer leur troisième baisse hebdomadaire consécutive, et les trois indices ont mis le cap sur leur deuxième perte mensuelle consécutive.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, Wall street a subi trois baisses trimestrielles consécutives, la plus longue série de pertes pour le S&P et le Nasdaq depuis la Grande Récession et la plus longue du Dow en sept ans.

"Ce fut un trimestre très douloureux pour le marché boursier", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal du portefeuille Ingalls & Snyder à New York. "Il y a une incertitude quant à la Fed et à sa capacité à maintenir l'économie en marche alors qu'elle s'attaque à l'inflation et la ramène à un niveau durable."

La Réserve fédérale a fait trembler les marchés en s'engageant dans sa série de hausses de taux d'intérêt la plus acharnée depuis des décennies afin de contenir une inflation obstinément élevée, ce qui a poussé de nombreux acteurs du marché à surveiller les données économiques clés pour y déceler des signes d'une récession imminente.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) du département du commerce n'a guère contribué à apaiser ces craintes, montrant que si les consommateurs continuent de dépenser, les prix qu'ils paient se sont accélérés, dépassant encore l'objectif d'inflation de la Fed et garantissant pratiquement que la politique monétaire belliciste de la banque centrale se poursuivra plus longtemps que ne l'espéraient les investisseurs.

Les craintes de récession ont également résonné à travers les avertissements sinistres de Nike Inc et du croisiériste Carnival Corp, citant tous deux des pressions sur les marges liées à l'inflation.

Les actions de ces sociétés ont respectivement baissé de 11,9 % et 21,3 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 213,52 points, soit 0,73 %, à 29 012,09 ; le S&P 500 a perdu 14,56 points, soit 0,40 %, à 3 625,91 ; et le Nasdaq Composite a baissé de 19,19 points, soit 0,18 %, à 10 718,32.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services publics et les biens de consommation de base, tous deux considérés comme des approximations du marché obligataire, ont subi les plus fortes pertes en pourcentage.

Apple Inc, Nike Inc, et Microsoft Corp ont été parmi les plus gros tireurs.

Les rapports sur les bénéfices des entreprises pour le trimestre qui se termine avec la cloche de clôture de vendredi commenceront à atterrir dans quelques semaines, et les attentes des analystes ont tendance à baisser.

Les analystes voient maintenant une croissance annuelle des bénéfices du S&P 500 de 4,5 %, au total, en baisse par rapport à l'estimation de 11,1 % au début du trimestre.

Les réallocations de fonds de fin de trimestre et ce qu'on appelle le "window dressing" contribuent probablement à la volatilité de la séance.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,39 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,64 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines et 55 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 15 nouveaux sommets et 239 nouveaux bas. (Reportage de Stephen Culp ; reportages supplémentaires d'Ankika Biswas et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; édition de Jonathan Oatis)