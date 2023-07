Applied Digital Corporation conçoit, développe et exploite des centres de données à travers l'Amérique du Nord pour fournir des solutions d'infrastructure numérique à l'industrie du calcul haute performance (HPC). Elle fournit également une puissance de calcul importante à l'infrastructure blockchain et prend en charge le minage de bitcoins. Elle collabore avec les services publics locaux pour résoudre le problème de la congestion du réseau électrique tout en stimulant le développement d'énergies renouvelables supplémentaires. Elle exploite des installations de co-hébergement conçues pour fournir une puissance de calcul dans lesquelles ses clients louent de l'espace et un accès à l'électricité principalement destinés à l'extraction de crypto-actifs. Ses centres de données hébergent principalement des serveurs qui décrochent le réseau Bitcoin mais peuvent également héberger du matériel pour d'autres applications telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et d'autres réseaux blockchain. Ses centres de données sont des sites d'hébergement pour les applications HPC qui proposent des solutions à haute puissance de calcul. Ses centres de co-hébergement se trouvent à Jamestown, dans le Dakota du Nord, et à Garden City, au Texas.