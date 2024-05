Applied Digital Corporation conçoit, développe et exploite des centres de données en Amérique du Nord pour fournir des solutions d'infrastructure numérique. L'entreprise fournit trois flux d'affaires principaux, y compris les services d'intelligence artificielle (AI) en nuage, l'hébergement de centres de données de calcul à haute performance (HPC) et l'hébergement de centres de données de crypto-monnaie. Le service AI Cloud de l'entreprise fonctionne sous la marque Sai Computing et fournit des services en nuage applicables à l'intelligence artificielle. L'activité de centre de données de calcul de haute performance conçoit, construit et exploite des centres de données, qui sont conçus pour fournir de la puissance de calcul et prendre en charge des applications de calcul de haut niveau dans le cadre d'un modèle rentable. L'activité d'hébergement de centres de données cryptographiques fournit des services d'infrastructure et de colocation aux clients de l'industrie minière cryptographique. Elle a développé un pipeline de sources d'énergie potentielles sur ses sites de Jamestown (Dakota du Nord), Garden City (Texas) et Ellendale (Dakota du Nord).

