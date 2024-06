Applied DNA Sciences, Inc. est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des solutions technologiques basées sur l'acide désoxyribonucléique (ADN). La société utilise sa plateforme de fabrication à grande échelle LinearDNA basée sur la réaction en chaîne de la polymérase (PCR). La plateforme propriétaire de la société produit de grandes quantités d'ADN pour les marchés du diagnostic in vitro à base d'acide nucléique et du développement et de la fabrication de médicaments précliniques à base d'acide nucléique, ainsi que pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la lutte contre la contrefaçon et la technologie antivol. Elle développe également des diagnostics moléculaires in vitro basés sur la PCR pour le covid-19. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Applied DNA Clinical Labs, LLC, la société propose une solution clé en main à haut débit pour les tests Covid-19 à l'échelle de la population, commercialisée sous le nom de safeCircle. safeCircle utilise les tests de diagnostic Covid-19 de la société et est conçu pour rechercher des infections au sein de populations ou de communautés définies en utilisant des méthodologies de test à haut débit.