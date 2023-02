Analyse - Le nouvel accord de Bed Bath n'est pas une carte universelle d'esquive de la faillite

Le détaillant américain d'articles pour la maison a surpris Wall street en concluant la semaine dernière un accord de vente d'actions convertibles privilégiées et de bons de souscription au fonds spéculatif Hudson's Bay Capital Management et à d'autres investisseurs, qui lui a permis d'obtenir une injection de 225 millions de dollars et des paiements futurs, liés à des étapes de performance financière, qui pourraient s'élever à un peu plus d'un milliard de dollars.

L'investissement a épargné à Bed Bath ce qu'elle avait qualifié de faillite "probable", après avoir reçu le mois dernier un avis de défaut de paiement de JPMorgan Chase & Co concernant des lignes de crédit totalisant 1,5 milliard de dollars, dans un contexte de baisse de la valeur des stocks de la société.

Il n'est pas certain que Bed Bath puisse profiter de ce répit pour redresser son entreprise, qui a été malmenée par la concurrence d'autres détaillants en ligne et en magasin.

Mais l'accord avec la Baie d'Hudson a soulevé la question de savoir si d'autres entreprises en détresse financière, comme le fournisseur d'équipements de télécommunications Avaya Holdings Corp et le détaillant discount Tuesday Morning Corp qui a déposé le bilan cette semaine, pourraient déployer une ingénierie financière similaire pour rester à flot.

Six experts en droit et en finance d'entreprise interrogés par Reuters ont déclaré qu'il sera difficile pour d'autres entreprises de structurer des opérations de prolongation de vie similaires, car c'est la popularité de Bed Bath auprès des investisseurs de ce que l'on appelle les mèmes stocks qui a limité les risques potentiels pour la Baie d'Hudson.

Les "meme stocks" sont des actions que les investisseurs individuels négocient souvent en se basant sur les messages des médias sociaux plutôt que sur une analyse des finances d'une entreprise.

"Toutes les entreprises ne sont pas des "meme stocks", donc cette stratégie pourrait ne pas fonctionner pour d'autres entreprises en difficulté", a déclaré Marcel Kahan, professeur de droit à la NYU School of Law.

Un porte-parole de La Baie d'Hudson a refusé de commenter, tandis que Bed Bath & Beyond n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour décrocher l'investissement de la Baie d'Hudson, Bed Bath a proposé un accord qui garantit au fonds spéculatif un rendement lucratif dans la plupart des circonstances. La Baie d'Hudson peut convertir les actions privilégiées et les bons de souscription qu'elle a obtenus de Bed Bath en actions ordinaires avec un rabais d'environ 20 %, selon une formule convenue à l'avance qui tient compte des dix derniers jours de négociation des actions de Bed Bath.

La Baie d'Hudson bénéficiera de cet escompte tant que l'action se négociera au-dessus de 71,6 cents, selon les termes de l'accord. Les actions de Bed Bath oscillent actuellement autour de 1,80 $, et sa popularité auprès des investisseurs de mèmes-stocks rend moins probable une baisse sous le plancher de 71,6 cents, selon les experts.

Pour réaliser un tel accord, d'autres entreprises en difficulté devraient convaincre les investisseurs qu'elles jouissent d'un statut similaire de mème-stock, ajoutent les experts.

ACCORD DILUTIF

L'investissement de la Baie d'Hudson s'accompagne de risques que d'autres fonds spéculatifs ne sont peut-être pas prêts à prendre. La Baie d'Hudson a engagé contractuellement Bed Bath à racheter les actions privilégiées avec une prime de 15 % en cas de faillite, mais cette protection pourrait s'avérer inutile si Bed Bath se retrouve à nouveau à court d'argent, selon les experts.

Le directeur principal de l'agence de notation Fitch, David Silverman, a déclaré que peu d'investisseurs se lanceraient dans de telles opérations. "C'était une surprise que quelqu'un soit même prêt à faire un chèque de 200 millions de dollars pour investir dans les fonds propres de Bed Bath", a-t-il déclaré.

On ne sait pas exactement combien d'actions la Baie d'Hudson a converties et vendues depuis qu'elle a signé l'accord avec Bed Bath le 6 février.

L'accord est très dilutif pour les autres investisseurs de Bed Bath, qui finiront par posséder 80 % de moins si la société survit. La plupart des faillites se terminent par l'anéantissement des capitaux propres des investisseurs d'une entreprise. Bed Bath a donc pu justifier l'accord auprès des investisseurs comme un ultime effort pour leur épargner une perte totale.

Seth Basham, un analyste de Wedbush Securities qui avait un objectif de 0 $ sur les actions de Bed Bath avant de le relever à 0,25 $ à la suite de l'annonce de l'accord avec la Baie d'Hudson, a déclaré que tout ce que le détaillant a accompli, c'est de gagner du temps pour redresser son entreprise contre vents et marées. La société a procédé à des fermetures de magasins dans une ultime tentative de retour à la rentabilité.

"Ils sont sur une aile et une prière qu'il y aura beaucoup de valeur créée pour les actions ordinaires, car ils auraient besoin de dépasser de loin leur plan de redressement", a déclaré Basham.