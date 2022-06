Les taux d'intérêt hypothécaires américains atteignent leur plus haut niveau depuis 2008

Pourtant, un plus grand nombre d'acheteurs de maisons ont cherché des propriétés par rapport à la semaine précédente, signalant peut-être un regain d'activité avant que le resserrement agressif de la Réserve fédérale n'affecte davantage le secteur.

Les décideurs de la Fed devraient augmenter les taux d'intérêt de 75 points de base plus tard dans la journée de mercredi afin d'étouffer l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. Ce mouvement abrupt, qui fait suite à une lecture de l'inflation clé pire que prévu vendredi dernier, serait la plus grande hausse des taux d'intérêt américains depuis des décennies. [L1N2Y12O3]

Les attentes d'un resserrement de la Fed ont conduit à une flambée des rendements du Trésor. Le rendement de l'obligation à 10 ans sert de référence pour les taux hypothécaires.

Le taux contractuel moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a augmenté de 25 points de base pour atteindre 5,65 % pour la semaine se terminant le 10 juin, soit le niveau le plus élevé depuis fin 2008, vers la fin de la crise financière et de la Grande Récession.

La MBA a déclaré que son indice composite d'achat, une mesure de toutes les demandes de prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison unifamiliale, a augmenté de 8,1 % par rapport à la semaine précédente et que son indice de refinancement a augmenté de 3,7 %.

Mais les demandes d'achat ont baissé de plus de 15 % par rapport à l'année dernière, car la faiblesse record du parc immobilier et le manque d'accessibilité financière, ainsi que la hausse des taux d'intérêt, ont eu un impact sur la demande.