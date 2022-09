Les taux d'intérêt hypothécaires américains bondissent à 6,52%, le plus haut niveau depuis mi-2008

La hausse des taux hypothécaires pèse de plus en plus sur le secteur du logement, sensible aux taux d'intérêt, alors que la Réserve fédérale continue de relever agressivement les coûts d'emprunt pour freiner l'inflation élevée.

Le taux contractuel moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a augmenté de 27 points de base pour atteindre 6,52 % au cours de la semaine terminée le 23 septembre, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis la crise financière et la Grande Récession.

Les décideurs de la Fed ont augmenté le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale de trois quarts de point de pourcentage la semaine dernière, la troisième hausse consécutive de cette ampleur, et ont reconnu la "douleur" à venir pour l'économie alors qu'ils cherchent à refroidir la demande.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a également fait explicitement référence au marché du logement et a déclaré qu'il subirait probablement une "correction" après une période de hausse des prix "rougeoyante".

Les attentes d'un resserrement de la Fed ont entraîné une flambée des rendements du Trésor depuis le début de l'année. Le rendement de l'obligation à 10 ans sert de référence pour les taux hypothécaires. Le coût des prêts immobiliers a augmenté de plus d'un point de pourcentage au cours des six dernières semaines.

La MBA a également déclaré que son Market Composite Index, une mesure du volume des demandes de prêts hypothécaires, a chuté de 3,7 % par rapport à la semaine précédente. Son indice de refinancement a baissé de 10,9 % par rapport à la semaine précédente et se situe maintenant à son plus bas niveau en 22 ans.