Les taux des prêts hypothécaires américains à 30 ans connaissent la plus forte hausse en une semaine depuis 1987

Les taux du type de prêt immobilier le plus populaire aux États-Unis ont bondi après que la Réserve fédérale ait annoncé qu'elle augmentait les taux d'intérêt de 75 points de base dans le but de ralentir l'économie et d'étouffer l'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans.

"Ces taux (hypothécaires) plus élevés sont le résultat d'un changement des attentes concernant l'inflation et l'évolution de la politique monétaire", a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. "Des taux hypothécaires plus élevés entraîneront une modération du rythme effréné de l'activité immobilière que nous avons connu au sortir de la pandémie, ce qui se traduira finalement par un marché immobilier plus équilibré."

Les taux hypothécaires ont fortement augmenté depuis la même époque l'an dernier, lorsque le taux moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans était de 2,93 %.

Pourtant, un plus grand nombre d'acheteurs ont cherché des propriétés par rapport à la semaine précédente, signalant peut-être un regain d'activité avant que le resserrement agressif de la Réserve fédérale n'affecte davantage le secteur, a déclaré mercredi la Mortgage Bankers Association (MBA).

L'indice composite d'achat de la MBA, qui couvre les demandes de prêts hypothécaires pour les maisons unifamiliales, a augmenté de 8,1 % par rapport à la semaine précédente. L'indice de refinancement de la MBA a augmenté de 3,7 %.

Les demandes d'achat ont toutefois diminué de plus de 15 % par rapport à l'année dernière, car le faible stock de logements et le manque d'accessibilité, ainsi que la hausse des taux, semblent avoir affecté la demande.