Applied Materials, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs. Le groupe développe des systèmes utilisés dans les principales étapes du processus de fabrication des puces (systèmes de déposition par vapeur chimique, physique ou par épitaxie, systèmes de photo-masquage, logiciels de contrôle, etc.). Le CA par secteur d'activité se ventile entre industrie des semi-conducteurs (72,9%), industrie des écrans plats (5,2%) et autres (21,9% ; industries photovoltaïque et électronique). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (12%), Chine (28,1%), Taiwan (24,3%), Corée (17,1%), Japon (7,8%), Asie (4,2%) et Europe (6,5%).