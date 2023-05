Applied Materials : BPA accru de 8% au 2e trimestre

Applied Materials a publié jeudi soir un BPA non-GAAP en hausse de 8% à deux dollars au titre de son deuxième trimestre 2022-23, avec une marge d'exploitation non-GAAP en baisse de 1,5 point à 29,1%, mais des revenus en croissance de 6% de 6,63 milliards.



'Nos revenus et bénéfices se situent dans le haut de nos fourchettes de prévisions, et nous prévoyons surperformer nos marchés en 2023', commentait Gary Dickerson, le CEO de l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs.



'Nos perspectives à long terme sont très positives, car les semi-conducteurs deviennent un marché plus vaste et plus important stratégiquement à l'échelle mondiale, créant des opportunités de croissance démesurées pour Applied', poursuivait le dirigeant.



Pour son troisième trimestre comptable, Applied Materials déclare prévoir des revenus d'environ 6,15 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions près, ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 1,56 et 1,92 dollar.



