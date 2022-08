Applied Materials : La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials fait face avec brio aux contraintes d'approvisionnement

Applied Materials (-2,83% à 105,21 dollars) n'échappe pas à la baisse des marchés américains. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a pourtant dévoilé des perspectives favorables en dépit de la la persistance de problèmes d'approvisionnement. Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,82 et 2,18 dollars pour des revenus de 6,65 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,94 dollar et 6,57 milliards de dollars.



Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un repli de 6% de son bénéfice net à 1,6 milliard de dollars, soit 1,85 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 1,94 dollar, soit 16 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% pour atteindre le niveau de 6,52 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,27 milliards de dollars. Applied Materials visait 6,25 milliards.



"Applied Materials a réalisé un revenu trimestriel record, mais la persistance de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement a limité notre capacité à répondre à la demande, et notre priorité absolue reste l'augmentation des livraisons à nos clients", a déclaré Gary Dickerson, président et PDG du groupe.