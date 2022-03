Applied Materials : arrivée d'un nouveau CFO

Applied Materials annonce l'arrivée de Brice Hill comme directeur financier (CFO), succédant à Bob Halliday, CFO par intérim, qui restera au sein du groupe pour une transition en douceur et reprendra son rôle de conseiller d'entreprise.



Brice Hill cumule 25 ans d'expérience en leadership financier dans l'industrie des semi-conducteurs, plus récemment en tant que directeur financier de Xilinx (jusqu'à l'acquisition de ce dernier par Advanced Micro Devices), et précédemment chez Intel.



