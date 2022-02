Applied Materials : chiffre d'affaires record

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a présenté des comptes plus solides que prévu même s'il a été pénalisé par des contraintes d’approvisionnement. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe a enregistré un bond de 59% de son bénéfice net à 1,79 milliard de dollars, soit 2 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,89 dollar contre un consensus Bloomberg 1,85 dollar.



Le chiffre d'affaires a bondi de 21% pour atteindre le niveau record de 6,27 milliards de dollars alors que le marché attendait 6,17 milliards de dollars. Applied Material visait 6,16 milliards.



Applied Materials va continuer de souffrir de contraintes d'approvisionnement. Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,75 et 2,05 dollars pour des revenus de 6,35 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,96 dollar et 6,43 milliards de dollars.