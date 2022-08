Applied Materials : hausse de 2% du BPA au 3e trimestre

Applied Materials a dévoilé jeudi soir un BPA non-GAAP en croissance de 2% à 1,94 dollar, au titre de son troisième trimestre (clos fin juillet), avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 2,7 points à 30% pour des revenus records, en hausse de 5% à 6,52 milliards.



'Les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement ont limité notre capacité à répondre à la demande, et notre priorité absolue reste d'augmenter nos expéditions aux clients', déclare son CEO Gary Dickerson.



'Nous sommes confiants dans notre capacité à naviguer dans les vents contraires macroéconomiques et restons très positifs quant à la force à long terme du marché des semi-conducteurs et à nos opportunités de croissance démesurées', poursuit-il.



Pour son quatrième trimestre, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs attend des revenus d'environ 6,65 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions, ainsi qu'un BPA ajusté entre 1,82 et 2,18 dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.