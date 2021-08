Applied Materials : hausse de 79% du BPA au 3e trimestre

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en croissance de 78% à 1,74 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2020-21, soit un BPA de 1,90 dollar (+79%).



Il a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 6,3 points à 32,7%, pour un chiffre d'affaires en progression de 41% à 6,2 milliards de dollars, 'la transformation numérique de l'économie tirant une demande forte et séculaire pour les semi-conducteurs'.



Pour le trimestre en cours, le groupe basé à Santa Clara (Californie) déclare tabler sur un BPA ajusté entre 1,87 et 2,01 dollars, ainsi que sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,33 milliards, à plus ou moins 250 millions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.