Applied Materials prévoit des revenus pour le trimestre en cours supérieurs aux estimations

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de près de 3 % dans les échanges après la cloche.

Même si l'industrie des puces au sens large connaît une demande léthargique pour les produits électroniques grand public comme les PC et les téléphones intelligents, l'adoption croissante de la 5G et le passage au travail hybride restent positifs.

De plus, Applied devrait également bénéficier de la volonté des États-Unis de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine et d'augmenter la production nationale de puces, ce qui a incité des fabricants de puces comme Intel Corp et Taiwan Semiconductor Manufacturing à annoncer des projets de nouvelles usines.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 octobre s'est élevé à 6,75 milliards de dollars, contre une attente moyenne des analystes de 6,45 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

La société prévoit un revenu de 6,70 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 400 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 6,45 milliards de dollars, selon les données Refinitiv IBES.