Applied Materials prévoit des revenus pour le troisième trimestre inférieurs aux estimations

Les actions du fabricant d'outils pour puces ont chuté de 5,1 % à 105,10 $ dans des échanges prolongés.

Une pénurie de semi-conducteurs et de pièces détachées pour les machines utilisées pour produire des puces a mis sous pression la chaîne d'approvisionnement plus large des puces qui fait déjà face à une demande supérieure à celle que les fabricants de puces sont en mesure de satisfaire.

"La demande pour les produits et services d'Applied Materials n'a jamais été aussi forte, mais nous restons limités par les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré le directeur général Gary Dickerson.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, le plus grand fabricant de puces à façon du monde, avait averti le mois dernier que ses fournisseurs d'outils étaient confrontés à des contraintes en matière de main-d'œuvre, de composants et de puces, ce qui allonge les délais de livraison tant pour les anciennes technologies que pour les machines de fabrication de puces avancées.

Applied Materials estime le revenu du trimestre en cours à 6,25 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars. Les analystes s'attendent en moyenne à des revenus de 6,73 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

La société a déclaré que les revenus ont augmenté de 12 % pour atteindre 6,25 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 1er mai, ce qui est inférieur aux estimations de 6,38 milliards de dollars.