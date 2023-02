Applied Materials : profits et objectifs meilleurs que prévu

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats et perspectives favorables. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré un repli de 4% de son bénéfice net à 1,72 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,03 dollars, soit 9 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% pour atteindre le niveau de 6,74 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,69 milliards de dollars.



Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,66 et 2,03 dollars pour des revenus de 6,4 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,78 dollar et 6,3 milliards de dollars.