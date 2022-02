Energie: avancée dans le développement de batteries au sodium

Genève (awp/ats) - Une équipe dirigée par l'Université de Genève (UNIGE) a fait un pas de plus dans l'amélioration des performances des batteries au sodium. Un matériau moins dangereux, meilleur marché et plus durable que le lithium.

Introduites sur le marché au début des années 1990, les batteries aux ions de lithium alimentent aujourd'hui la plupart de nos appareils électroniques et véhicules électriques. Elles présentent toutefois deux défauts importants, a indiqué mercredi l'UNIGE dans un communiqué.

L'électrolyte liquide qu'elles contiennent, et qui permet la circulation des ions positifs entre les deux électrodes de la pile, est très inflammable. Lors de fuites, il peut réagir violemment avec l'oxygène et représenter un danger pour les utilisateurs. L'approvisionnement du lithium est aussi problématique: réparti inégalement autour du globe, il est au coeur d'enjeux géopolitiques.

Une alternative existe, ce sont les batteries au sodium. Présent en abondance sur l'ensemble de la surface de la terre et dans la mer, cet élément chimique est également moins cher. Son recyclage est aussi plus aisé.

"La production de ce type de piles implique une technologie différente de celle utilisée pour les batteries basées sur le lithium. Les industriels sont encore réticents à se lancer", explique Fabrizio Murgia, chercheur au sein du laboratoire de cristallographie de l'UNIGE, cité dans le communiqué.

Electrolyte solide

Le sodium étant plus lourd que le lithium, ses ions se déplacent aussi moins facilement dans l'électrolyte liquide. Pour y remédier, la solution est de concevoir un électrolyte solide, de surcroit non inflammable. Composés d'hydridoborates (bore et hydrogène), les électrolytes de ce type développés jusque-là ne permettaient toutefois pas d'atteindre les performances des piles au lithium.

Deux recherches menées par le laboratoire de cristallographie de l'UNIGE, dirigé par Radovan Cerny, sont parvenues à résoudre cette problématique. La première, publiée dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces, a abouti au développement du carbo-hydridoborate de sodium (NaCB11H12).

"A l'origine, ce matériau notamment utilisé en médecine nucléaire n'est pas conducteur", explique Radovan Cerny. "En modifiant la structure de ses cristaux, et plus précisément la disposition dans l'espace des atomes, nous sommes parvenus à le rendre conducteur, ce qui en fait le moyen de transport le plus efficace des ions de sodium disponible actuellement", ajoute le spécialiste.

Pour parvenir à ce résultat, l'équipe de recherche a soumis ce composé à des chocs importants, engendrant des températures élevées, à l'intérieur d'un moulin à billes. Une méthode peu gourmande en énergie et très utilisée dans l'industrie de ciment, par exemple.

Un peu plus lourdes

La seconde recherche, publiée dans Advanced Materials Interfaces, a consisté à mettre en condition ce matériau dont la structure cristalline a été modifiée. Pour qu'une pile fonctionne, il faut que l'électrolyte, qu'il soit liquide ou solide, soit en contact intime avec les électrodes positives et négatives de la pile. Il doit donc être contenu fermement au sein de la batterie.

"Pour y parvenir, il faut appliquer de la pression grâce à des vis ou des ressorts. Nous avons cherché quelle était la force idéale à exercer sur notre électrolyte solide", explique Matteo Brighi, ancien post-doctorant au sein du laboratoire de cristallographie. Il a été démontré que celle-ci doit être environ de 400 atmosphères, soit l'équivalent de la pression sous l'eau à 4000 mètres de profondeur, ce qui s'obtient très facilement, en quelques tours de vis.

Les chercheurs genevois travaillent depuis plusieurs années au développement de batteries au sodium, en collaboration avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa). Ces deux découvertes ouvrent la voie à une production facilitée de ces batteries, en particulier pour l'industrie automobile.

"En raison du poids légèrement plus important de ces accumulateurs, ils pourraient être utilisés en priorité pour alimenter des voitures. L'évaluation de la rentabilité de leur fabrication reste également encore à faire", conclut Fabrizio Murgia. Des chercheurs de l'EPFL, ainsi que des scientifiques allemands et néerlandais ont également contribué à ces travaux.

