Exclusif : Biden va frapper la Chine avec des restrictions plus larges sur les exportations américaines de puces et d'outils - sources

Le département du commerce a l'intention de publier de nouvelles réglementations basées sur les restrictions communiquées dans des lettres adressées au début de l'année à trois entreprises américaines : KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials Inc, ont déclaré ces personnes, sous couvert d'anonymat. Le projet de nouvelles règles n'a pas été signalé précédemment.

Les lettres, que les entreprises ont reconnues publiquement, leur interdisaient d'exporter des équipements de fabrication de puces vers des usines chinoises qui produisent des semi-conducteurs avancés avec des processus inférieurs à 14 nanomètres, à moins que les vendeurs n'obtiennent des licences du Département du commerce.

Les règles codifieraient également les restrictions contenues dans les lettres du département du commerce envoyées à Nvidia Corp et Advanced Micro Devices le mois dernier, leur ordonnant d'arrêter les expéditions de plusieurs puces de calcul d'intelligence artificielle vers la Chine, à moins qu'elles n'obtiennent des licences.

Certaines des sources ont déclaré que les règlements incluraient probablement des actions supplémentaires contre la Chine. Les restrictions pourraient également être modifiées et les règles publiées plus tard que prévu.

Les lettres dites "d'information" permettent au département du commerce de contourner les longs processus de rédaction de règles pour mettre en place des contrôles rapidement, mais les lettres ne s'appliquent qu'aux entreprises qui les reçoivent.

Transformer les lettres en règles élargirait leur portée et pourrait soumettre d'autres entreprises américaines produisant des technologies similaires aux restrictions. Les règlements pourraient potentiellement s'appliquer aux entreprises qui tentent de défier la domination de Nvidia et d'AMD dans le domaine des puces d'intelligence artificielle.

Intel Corp et des startups comme Cerebras Systems visent les mêmes marchés de l'informatique avancée. Intel a déclaré qu'elle suivait de près la situation, tandis que Cerebras a refusé de commenter.

Une source a déclaré que les règles pourraient également imposer des exigences de licence sur les expéditions vers la Chine de produits qui contiennent les puces ciblées. Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise et Super Micro Computer fabriquent des serveurs de centres de données qui contiennent la puce A100 de Nvidia.

Dell et HPE ont déclaré qu'ils surveillaient la situation, tandis que Super Micro Computer n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un haut fonctionnaire du département du Commerce a refusé de commenter l'action à venir, mais a déclaré : "En règle générale, nous cherchons à codifier toute restriction figurant dans les lettres d'information par un changement de réglementation."

Vendredi, un porte-parole du ministère du Commerce a refusé de commenter des réglementations spécifiques, mais a réaffirmé qu'il "adopte une approche globale pour mettre en œuvre des actions supplémentaires... afin de protéger les intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis", notamment pour empêcher la Chine d'acquérir des technologies américaines applicables à la modernisation militaire.

KLA, Applied Materials et Nvidia ont refusé de commenter tandis que Lam n'a pas répondu aux demandes de commentaires. AMD n'a pas commenté le changement de politique spécifique mais a réaffirmé qu'il ne prévoit pas d'"impact matériel" de sa nouvelle exigence de licence.

POINT DE CHOIX

L'action prévue intervient alors que l'administration du Président Joe Biden a cherché à contrecarrer les avancées de la Chine en ciblant les technologies où les États-Unis conservent une domination.

"La stratégie consiste à étouffer la Chine et ils ont découvert que les puces sont un point d'étranglement. Ils ne peuvent pas fabriquer ce matériel, ils ne peuvent pas fabriquer l'équipement de fabrication", a déclaré Jim Lewis, expert en technologie au Center for Strategic and International Studies. "Cela va changer".

Dans une mise à jour sur les mesures liées à la Chine la semaine dernière, la Chambre de commerce, un groupe de lobbying commercial américain, a averti ses membres de l'imminence de restrictions sur les puces d'IA et les outils de fabrication de puces.

"Nous entendons maintenant que les membres doivent s'attendre à une série de règles ou peut-être à une règle globale avant l'élection de mi-mandat pour codifier les orientations contenues dans les lettres 'is-informed' récemment publiées (par le département du Commerce) à l'intention des entreprises d'équipement et de conception de puces", a déclaré la chambre.

Le groupe a également déclaré que l'agence prévoit d'ajouter d'autres entités chinoises de supercalculateurs à une liste noire commerciale.

Reuters a été le premier à rapporter en juillet que l'administration Biden discutait activement de l'interdiction des exportations d'outils de fabrication de puces vers les usines chinoises qui fabriquent des semi-conducteurs avancés au nœud de 14 nanomètres et moins.

Les responsables américains ont tendu la main aux alliés pour faire pression sur eux afin qu'ils adoptent des politiques similaires, de sorte que les entreprises étrangères ne puissent pas vendre à la Chine des technologies que les entreprises américaines ne pourraient pas expédier, ont déclaré deux des sources.

"La coordination avec les alliés est essentielle pour maximiser l'efficacité et minimiser les conséquences involontaires", a déclaré Clete Willems, un ancien responsable du commerce de l'administration Trump. "Cela devrait favoriser des réglementations plus larges que les autres peuvent reproduire au lieu de lettres ponctuelles 'est informé'."