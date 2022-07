L'adoption des subventions par le Congrès américain incite les fabricants de puces à avancer dans leurs projets

La "loi sur les puces et la science" autorise environ 52 milliards de dollars de subventions gouvernementales pour la production de semi-conducteurs et la recherche aux États-Unis, ainsi qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour les usines de puces dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars. Adoptée par le Sénat américain mercredi et la Chambre des représentants jeudi, elle a été dirigée vers le bureau du président Joe Biden pour signature.

Le fabricant américain de semi-conducteurs SkyWater Technology Inc, qui a annoncé la semaine dernière des plans d'investissement de 1,8 milliard de dollars pour une installation de recherche et de production de puces en Indiana, en partenariat avec l'État et l'Université Purdue, s'est immédiatement engagé à aller de l'avant.

"Maintenant que la loi sur les puces a été adoptée, nous allons travailler avec l'État et Purdue (Université) pour obtenir du ministère américain du Commerce le financement de la subvention CHIPS qui est nécessaire pour nous permettre d'aller de l'avant avec l'inauguration des travaux", a déclaré Thomas Sonderman, PDG de SkyWater.

Thomas Caulfield, PDG de GlobalFoundries Inc, qui a déclaré la semaine dernière à Reuters que les plans d'expansion de son usine de New York pourraient être retardés sans le projet de loi sur les puces, s'est également engagé immédiatement à développer davantage de capacités.

"GF dépense déjà plus d'un milliard de dollars pour accroître la capacité de fabrication de son campus et de son siège social à Malte et est prêt à accélérer ses plans d'expansion dans cette ville", a déclaré M. Caulfield dans un communiqué, ajoutant que l'expansion créerait environ un millier d'emplois de haute technologie.

En janvier, Intel Corp a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour construire une nouvelle méga usine de puces dans l'Ohio, mais la pose de la première pierre a été retardée pour attendre le passage des projets de loi sur les puces, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général Pat Gelsinger.

"À l'origine, nous devions faire cela à la mi-juillet, et nous avons dit : 'hé, nous n'allons pas faire cela tant que nous n'aurons pas la fermeté de la loi CHIPS'", a déclaré Gelsinger. "Maintenant ... nous aurons une date ferme pour la pose de la première pierre A.S.A.P.".

M. Gelsinger a également déclaré que le dernier cycle baissier des semi-conducteurs ne retarderait pas les plans d'investissement de l'Ohio.

"Il s'agit d'investissements en capital à long terme. Il nous faut quatre à cinq ans pour construire une de ces installations et la rendre opérationnelle", a-t-il déclaré.

Jeudi, Intel a publié des résultats du deuxième trimestre qui ont manqué les estimations et a abaissé ses prévisions de revenus annuels.

Les fabricants de puces comptent sur le financement pour la recherche, et pas seulement pour la fabrication.

Le PDG de la société néerlandaise NXP Semiconductors NV, Kurt Sievers, a déclaré à Reuters cette semaine que la société demanderait des subventions pour développer la recherche et le développement aux États-Unis, en indiquant l'automobile et les infrastructures de communication comme domaines d'intérêt. NXP possède des laboratoires à Austin, au Texas, à Chandler, en Arizona, et à San Jose, en Californie.