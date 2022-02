Nvidia prévoit des ventes optimistes pour le trimestre en cours

L'entreprise est le plus grand fabricant mondial de puces graphiques et d'intelligence artificielle. Avec les entreprises technologiques qui s'aventurent dans le "metaverse" et un pic de la demande pour les centres de données, la société a engrangé des milliards de dollars de revenus.

Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars pour le premier trimestre, à plus ou moins 2 %, contre 7,29 milliards de dollars selon les estimations des analystes, d'après les données IBES de Refinitiv.

Ces résultats font suite à l'échec de l'accord conclu par SoftBank Group Corp pour vendre le concepteur de puces Arm à Nvidia. D'une valeur de 50 milliards de dollars aux prix actuels du marché, cette transaction aurait été la plus importante jamais réalisée dans le domaine des puces.

Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires de 7,64 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 7,42 milliards de dollars.